Raffaello Tonon ritrova Luca Onestini, sorpresa in arrivo al GF Vip?/ L’indiscrezione

GF Vip 2022, Raffaello Tonon ritrova Luca Onestini: sorpresa in arrivo

Al Grande Fratello Vip 2022 sembra essere in arrivo una graditissima sorpresa per Luca Onestini, probabilmente già nella puntata di questa sera. Il concorrente riceverà infatti la visita del grande amico Raffaello Tonon, che l’ex tronista conobbe proprio nella Casa di Cinecittà nell’edizione del 2017 e con il quale formò sin da subito una coppia inossidabile, gli ‘Oneston’. A rivelare la notizia è l’esperta di gossip Deianira Marzano che, sulle sue Instagram stories, ha pubblicato la segnalazione di una seguace con scritto: “Deia lunedì Tonon per Onestini. Ovviamente fonte certissima“.

Luca Onestini deride Nikita Pelizon, ma dimentica la sua malattia/ Web furioso

Probabilmente quel “lunedì” è riferito proprio alla puntata di questa sera e, dunque, mancherebbero poche ore all’attesissima reunion di Luca Onestini e Raffaello Tonon, che tanto ha fatto sognare i fan del programma pochi anni fa. A testimonianza della loro speciale amicizia, Tonon gli aveva di recente dedicato un commosso messaggio su Instagram: “Io gli voglio solo un gran bene, un amore puro e mi basta la bellezza di viverlo. Mi basta vedere quel sorrisone, spero il più tardi possibile, e quelle spalle larghe che mi abbraccino come un figlio burlone e soprattutto quell’anima torneranno a riempire la mia vita“.

Nicole Murgia, dubbi su Onestini e Ivana/ "Ci sono crepe troppo profonde tra loro"

Raffaello Tonon incontra Luca Onestini: confronto anche con Oriana Marzoli?

Tuttavia, in attesa di assistere all’incontro tra Luca Onestini e Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2022, sorge un dubbio: ci sarà anche un incontro tra Tonon e Oriana Marzoli? L’ex gieffino nelle scorse settimane non ha riservato buone parole per l’influencer venezuelana che, tuttavia, nella Casa di Cinecittà ha stretto un solidissimo rapporto di amicizia e complicità proprio con l’ex tronista di Uomini e donne. In un’intervista a Tvpertutti.it, Tonon aveva espresso giudizi negativi sul conto della bionda Vippona.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, ritorno di fiamma al GF Vip?/ "Sono venuta qui per…"

“Guardi, io questa Oriana non la sopporto, non la tollero – aveva commentato, proseguendo – noi italiani abbiamo l’abilità di esportare il meglio (veda i cervelli in fuga) e di importare il peggio, perché questa Oriana fa il paio con un’altra spagnola che era un po’ più anziana, era una morettona che urlava come una matta, una volgarona, che ne ha fatte di tutti i colori. Ecco, noi abbiamo l’abilità… non ci basta il peggio che abbiamo in casa, lo andiamo a infarcire anche con quello di casa altrui. Le è sufficiente come risposta?“. Ci sarà un confronto chiarificatore con Oriana?













© RIPRODUZIONE RISERVATA