Raffaello Tonon contro Oriana Marzoli/ “Non la sopporto, importiamo il peggio”

Raffaello Tonon: “Oriana Marzoli? Importiamo il peggio”

Raffaello Tonon spara a zero su Oriana Marzoli. L’opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, chiamato a pronunciarsi sull’edizione 2022 del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha speso parole non proprio positive sulla influencer spagnola. Oriana, peraltro grande amica di Luca Onestini, è stata bocciata dall’opinionista che intervistato da TVperTutti ha dichiarato: “questa Oriana non la sopporto, non la tollero. Noi italiani abbiamo l’abilità di esportare il meglio e di importare il peggio”.

La reina indiscussa del Grande Fratello Vip 2022 secondo il popolo dei social è stata bocciata da Tonon nonostante l’amicizia nata all’interno della casa più spiata d’Italia con Luca Onestini. Ma Tonon ha bocciato anche un’altra concorrente del reality show di successo di Canale 5.

Raffaello Tonon contro Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

Dopo aver bocciato Oriana Marzoli, Raffaello Tonon ha parlato anche di Antonella Fiordelisi. Anche in questo caso l’opinionista non ha speso parole positive verso la ex schermitrice che, all’interno della casa, si è unita a Edoardo Donnamaria. “Una navigata che ha capito che la dinamica di coppia è ancora una dinamica. Come al solito, mi dispiace ma le donne sono, nell’accezione più negativa, più furbe degli uomini” – ha detto Tonon sulla Fiordelisi.

Chissà come reagirà Luca Onestini alle parole non proprio positive pronunciate da Tonon verso la Marzoli. “Noi italiani abbiamo l’abilità di esportare il meglio e di importare il peggio” sono state le parole di Tonon che a molti internauti hanno ricordato i giudizi negativi espressi di Matteo Diamante verso la influencer spagnola.

