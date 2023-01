Raffaello Tonon, la grande amicizia con Luca Onestini/ “Ne ho bisogno, Dio solo sa…”

Raffaello Tonon e Luca Onestini: amici inseparabili dal 2017

Raffaello Tonon, noto per le sue numerose partecipazioni televisive tra reality e salotti di intrattenimento, è stato uno dei protagonisti dell’edizione numero due del Grande Fratello Vip. Proprio nel corso di quell’esperienza, colpì i telespettatori per la grande amicizia nata con un altro concorrente dell’epoca, Luca Onestini. Quest’ultimo ha replicato l’esperienza proprio nel corso dell’edizione attuale profilandosi nuovamente come uno dei volti più influenti della casa più chiacchierata d’italia.

L’affetto nato tra Raffaello Tonon e Luca Onestini è stato più volte decantato da entrambi, sia nel corso dell’esperienza comune al Grande Fratello Vip 2 sia negli anni a seguire. I due hanno costruito un’amicizia solida e limpida anche lontano dalle telecamere, diventando praticamente migliori amici come si può evincere anche dai vari contenuti postati sui social. Lo stesso Onestini aveva recentemente dichiarato: “L’amico più importante della mia vita l’ho incontrato in TV. In mezzo alle luci dei riflettori ho trovato un sole. Sempre più grato di averti nella mia vita, Raffa”. A conferma del forte sentimento, negli ultimi giorni Raffaello Tonon ha voluto confermare la sua vicinanza all’amico anche nel corso dell’attuale esperienza con un messaggio emozionante e denso di sentimento.

Raffaello Tonon, i sentimenti per Luca Onestini raccontati con un messaggio su Instagram

ll messaggio su Instagram di Raffaello Tonon, oltre a confermare l‘amore viscerale per l’amico Luca Onestini, è anche un messaggio in difesa del vippone vittima di aspre critiche nelle ultime settimane. “Mi scrivete per criticarlo, per dirmi di andare ad aiutarlo, per trasferirvi il bene e la simpatia che vi da. Rispetto il pensiero di tutti. “, inizia così il messaggio dell’opinionista, che si lascia poi andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore puro. “Io gli voglio solo un gran bene, un amore puro e mi basta la bellezza di viverlo” – e aggiunge ancora – “Mi basta vedere quel sorrisone, spero il più tardi possibile, e quelle spalle larghe che mi abbraccino come un figlio burlone e soprattutto quell’anima torneranno a riempire la mia vita“.

In chiusura, Raffaello Tonon aggiunge con velata malinconia altre parole al miele inequivocabili: “Ne ho bisogno, posso aspettare anche se manca. Dio solo sa, buonanotte“. Il volto delle televendite era intervenuto in favore dell’amico anche alcune settimane prima, in occasione del caso Marco Bellavia. Ospite a Mattino 5, Tonon trovò delle similitudini rispetto alla sua esperienza, cogliendo l’occasione per elogiare il contributo fondamentale di Luca Onestini: “Ho sofferto di depressione e avevo molta paura di entrare nella casa. Mi ero portato dei farmaci per dormire”. Dopo la premessa, ha aggiunto: “I ragazzi avevano capito che io mi muovevo un po’ come se fossi sulle uova. Luca Onestini in primis, è rimasto e c’è ancora tutti i giorni: grazie a lui e gli altri io non sentivo l’ansia dell’imbrunire”.











