Rafinha alla Lazio?/ Calciomercato news, anche il Milan segue il brasiliano

CALCIOMERCATO NEWS, IPOTESI RAFINHA ALLA LAZIO

In queste ore sembrano aumentare le chances di vedere Rafinha alla Lazio entro la chiusura del calciomercato estivo. Secondo la stampa spagnola di Mundo Deportivo e di AS infatti i biancocelesti starebbero parlando con il Paris Saint-Germain per l’acquisto del centrocampista brasiliano, già passato in Serie A con la maglia dell’Inter in prestito dal Barcellona nell’annata calcistica 2017/2018. Attualmente il contratto di Rafinha con i transalpini scadrà soltanto nel giugno del 2023 e la richiesta dei dirigenti francesi sarebbe di 10 milioni di euro, senza dimenticare che al Barcellona spetterà comunque il 35% dalla futura rivendita del calciatore. Nelle scorse settimane si è parlato a lungo dell’interesse del PSG nei confronti del laziale Joaquin Correa ma l’operazione riguardante Rafinha potrebbe essere del tutto scollegata. Il patron Lotito ed il dirigente Tare continuano a lavorare per potenziare la Lazio e Rafinha sarebbe utile per la rosa di mister Sarri.

CALCIOMERCATO NEWS, ATTENZIONE ALLA CONCORRENZA

La possibilità che il trasferimento di Rafinha alla Lazio si possa concretizzare dovrebbe crescere nel corso della settimana, quando le parti potrebbero avere un nuovo incontro. Nella passata stagione con la maglia del Paris Saint-Germain Rafinha è riuscito a fornire 7 assist vincenti per i suoi compagni in 34 apparizioni complessive tra campionato e coppe. La Lazio continua a svolgere la preparazione in vista degli impegni ufficiali ma se vorrà aggiudicarsi Rafinha dovrà fare i conti con la concorrenza di Milan ed Aston Villa.

