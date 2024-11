Raiduo con Ale&Franz 2024, le anticipazioni della prima puntata del 25 novembre

Lunedì 25 novembre 2024 dalle ore 21.20 parte Raiduo con Ale&Franz, il programma di Rai 2, arrivato alla sua seconda edizione, che ha come protagonista il celebre e apprezzato duo comico. Quello di questa sera è il primo di cinque appuntamenti durante i quali Ale&Franz delizieranno il pubblico con alcuni esilaranti sketch comici, da soli o in compagnia dei vari ospiti che si avvicenderanno su palco di Rai 2.

Ma chi sono gli ospiti della prima puntata di Raiduo con Ale&Franz? Le anticipazioni ci svelano che, al fianco del duo, ci saranno Giorgio Panariello, Rossella Brescia e Nina Zilli. Inoltre, rispetto alla prima edizione, ci saranno nuovi comici ad affiancarli in varie scene: si tratta di Lucia Arrigoni e Max Samaritani, due professionisti che fanno proprio questa sera il loro debutto in televisione.

Raiduo con Ale&Franz 2024, gli sketch e la diretta streaming

“Dal 25 novembre, il lunedì è sinonimo di risate con la seconda edizione di #RaiDuo! Ale&Franz stanno per tornare con nuovi sketch, grandi ospiti e tante sorprese insieme ai talenti emergenti dal web pronti a stupirvi sul piccolo schermo. Lunedì sera non si ride, si ride di più!” è l’annuncio con il quale è stato presentato il ritorno del duo comico su Rai 2, che si prepara a far divertire il pubblico con alcuni dei loro personaggi più amati, come i vecchietti Ermanno e Nanni, che quest’anno saranno affiancati da alcuni ‘badanti’, come Marco Marzocca che torna a vestire i panni dell’iconico filippino Ariel.

Ma ci saranno poi anche Mara Maionchi, Ippolita Baldini e Roberto Crema. La regia di Raiduo con Ale&Franz è affidata a Fania de Risi. Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di questa sera non solo in diretta su Rai 2 ma anche in streaming sulla piattaforma Raiplay, visibile su Pc, smart Tv, cellulare e Tablet. La puntata completa è poi disponibile on demand dal giorno successivo alla messa in onda.