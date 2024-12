Raiduo con Ale&Franz 2024, le anticipazioni della puntata del 16 dicembre

Per la terza ed ultima volta, in questa stagione televisiva, Ale&Franz tornano in onda per regalare una serata unica, divertente, leggera e spensierata al pubblico. Oggi, lunedì 16 dicembre 2024, in prima serata, Raidue trasmette la terza ed ultima puntata della seconda stagione di Raiduo, lo show che ha come protagonisti indiscussi Alessandro Besentini e Francesco Villa, meglio noti al grande pubblico come Ale&Franz. Tra i comici più amati dai telespettatori, Ale&Franz sono pronti a salire nuovamente sul palco per dare vita a sketch, momenti musicali e riflessioni ironiche sulla vita in compagnia dei loro ospiti.

Come in tutti gli show che si rispettino, poi, non manca la parte musicale affidata ad un maestro d’eccezione come Paolo Jannacci che guida la house band per deliziare i vari momenti con musiche adatte ad ogni siparietto.

Gli ospiti dell’ultima puntata di Raiduo di Ale&Franz

Dopo i tanti amici vip che hanno partecipato alle prime due puntate di Raiduo, anche la terza puntata dello show di Ale&Franz sarà ricco di ospiti. Si parte con Francesca Fialdini, signora della domenica pomeriggio che abbandona per una serata il ruolo di perfetta padrona di casa del programma “Da noi a ruota libera” per tirare fuori la sua parte più ironica.

Spazio, poi, ad un altro re della risata italiana come Max Tortora. Non mancherà, poi, l’ospite musicale con la presenza sul palco di un vero veterano della musica italiana come Marco Masini. Infine ci sarà anche Saverio Raimondo. Spaio, poi, ai vari personaggi come i gangster Gin e Fizz, i vecchietti che litigano continuamente e commentano la loro vita, e ovviamente anche i due che dialogano sulla “panchina”.

Come vedere in diretta streaming Raiduo

La terza ed ultima puntata di Raiduo può essere vista in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20. Come per tutti i programmi Rai, inoltre, è possibile seguire la diretta streaming, contemporaneamente a quella televisiva o in un momento successiva grazie a Raiplay, disponibile sia come sito che come applicazione.

