Come si sono conosciuti Raimondo Todaro e Francesca Tocca? “Amore nato dopo due anni”

Tra gli ospiti di oggi domenica 15 settembre 2024 di Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà in studio anche il maestro di ballo Raimondo Todaro, volto noto della trasmissione Amici di Maria De Filippi che tornerà in studio per raccontarsi davanti ai telespettatori Mediaset. E non mancherò occasione per Raimondo Todaro di riavvolgere il nastro e tornare a parlare della sua storia d’amore con Francesca Tocca, i due si sono infatti conosciuti da giovanissimi e nonostante un matrimonio di alti e bassi sono riusciti a ricucire gli strappi e costruire una famiglia felice. Proprio a Verissimo i due ballerini avevano svelato come sono andate le cose, andando alle origini del loro rapporto: “Quando ci siamo conosciuti avevo 16 anni, all’inizio eravamo solo colleghi di ballo. Non è stato un colpo di fulmine, l’amore è sbocciato dopo due anni” ha detto la ballerina ricordando come lei avesse solo 16 anni all’epoca, mentre lui era appena maggiorenne.

Una storia d’amore che dopo essere sfociata è sbocciata nel matrimonio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che hanno attraversato anche una separazione, poi superata in maniera definitiva per la loro gioia e quella della figlia.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la crisi superata: “Non ci parlavamo più la sera a casa”

Per la coppia di ballerini non sono mancati i periodi bui nell’arco del loro matrimonio, Raimondo Todaro e Francesca Tocca per un periodo si sono lasciati, prima di riprendersi e formare nuovamente la famiglia intorno alla figlia Jasmine, nata nel 2013. “Ho provato ad andare avanti, ho provato a negare di essere ancora innamorato di lei, ma non ce l’ho fatta perché la amavo ancora” ha svelato il ballerino a Verissimo mentre Francesca Tocca ha ammesso i timori iniziali una volta che si è concretizzato il ritorno.

A tal proposito la ballerina ha confessato: “Avevo paura di vivere una relazione nella quale non ero felice, ma poi ci siamo lasciati andare”.