Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo in crisi?/ Lei allarma i fan: “Le cose non ritornano com’erano”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono di nuovo in crisi? Un post della ballerina di Amici allarma

Raimondo Todaro e Francesca Tocca tornano al centro del gossip. La coppia, innamorata dal 2013, ha vissuto qualche tempo un momento travagliato, che l’ha portata a separarsi dopo circa 10 anni insieme, un matrimonio e una figlia. In quel periodo si è parlato di presunti tradimenti, da entrambi però smentiti. Poi qualche tempo dopo ecco il colpo di scena: Raimondo e Francesca si riavvicinano e proprio durante la comune partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Con un bacio dato in diretta su Canale 5, Francesca e Raimondo hanno quindi ufficializzato il loro ritorno di fiamma, e lo scorso luglio Todaro le ha fatto una dolce dedica per il suo compleanno: “Sei una persona speciale. Tanti auguri amore mio“. Eppure nelle ultime ore si torna a parlare di crisi per la coppia: perché?

Francesca Tocca preoccupa i fan: il messaggio è per il marito?

A far allarmare i fan è una foto pubblicata da Francesca Tocca sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vede la pagina di un libro con alcune frasi sottolineate. Proprio le parole in evidenza parlano di un amore travagliato, di chi è andato via, e sembrano preannunciare problemi per la coppia.

Ecco i stralci sottolineati da Francesca Tocca: “La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. È che in amore non impariamo mai niente dall’esperienza.- e ancora – Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano. La gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo”. Che sia un messaggio per il marito?

