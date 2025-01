Raimondo Todaro e Francesca Tocca: matrimonio finito

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, è arrivato l’annuncio ufficiale sulla fine del matrimonio di Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Ad annunciare ufficialmente la scelta di separarsi e di mettere fine ad una lunga e bellissima storia d’amore sono stati gli stessi ballerini con un comunicato congiunto pubblicato sui rispettivi profili Instagram.

“Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno dell’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra”, è il testo del breve comunicato con cui l’ormai ex coppia ha annunciato la separazione. Una scelta non facile per la coppia che stava insieme da tantissimi anni e che aveva coronato l’amore sia con il matrimonio che con la nascita della figlia Jasmine.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: dal ritorno di fiamma al divorzio

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, per anni, hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. L’arrivo del coreografo nella scuola di Amici dove la moglie era da diverso tempo professionista ha contribuito ad accrescere la curiosità del pubblico che ha continuato a seguirli sia quando, in un momento di crisi, i due si erano separati sia quando hanno scelto di tornare insieme. La coppia, infatti, qualche hanno fa ha vissuto un momento difficile che, però, era stato superato.

Dopo essere tornati insieme, infatti, i due avevano raccontato il loro amore anche nel salotto di Verissimo mostrandosi sempre molto uniti e innamorati. Da qualche settimana, però, l’assenza di contenuti social aveva scatenato i sospetti dei fan che pensavano ad una nuova crisi. Oggi, poi, l’annuncio della separazione.

