Nelle ultime ore una tempesta di teorie si è abbattuta su una coppia nota del mondo dello spettacolo e che fino allo scorso anno ha condiviso l’amore anche a favor di telecamere complice l’esperienza – seppur con ruoli diversi – ad Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Raimondo Todaro e Francesca Todaro; risuona sul web l’interrogativo, ‘Si sono lasciati?’.

Prima di entrare nel merito dei rumor, è importante fare un passo indietro; le voci sulla possibile rottura tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca partono da un indizio trapelato dal web alcuni giorni fa ovvero la sparizione – ad opera della ballerina – di tutte le foto in compagnia del marito. Un gesto che per i fan può valere come preludio all’annuncio di una ‘nuova’ separazione dopo il ritorno di fiamma avvenuto diverso tempo fa. Spesso e volentieri le voci di crisi si sono affacciate in casa Todaro-Tocca ma questa volta la convinzione che si tratti di qualcosa di concreto sembra ancor più elevata.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati? Una frase ‘sibillina’ alimenta il timore dei fan

Ma quindi, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati? Non chiedono di sapere altro i fan della coppia ma nel rispetto della privacy e riservatezza, i diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni chiare in merito. Niente smentite e neppure conferme, se non una frase sibillina e criptica della ballerina che sui social ha alimentato ulteriormente i dubbi rispetto alla rottura. Come riporta Leggo, Francesco Tocca ha infatti utilizzato argomentazioni generiche ma che sembrano alludere a qualcosa che realmente riguardi la sua attuale quotidianità. “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Inutile”.

A chi si riferisce Francesca Tocca? Non è detto che sia un post ‘velenoso’ per il marito Raimondo Todaro e che sia realmente un accenno ad una rottura vicina. Solo il tempo ci dirà se i due si sono lasciati e dunque se davvero l’amore tra i due è giunto al capolinea.