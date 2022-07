Raimondo Todaro e la rottura con Francesca Tocca/ “Mai pensato di avere un’altra…”

Raimondo Todaro si racconta in toto a Lorella Cuccarini: che succede con Francesca Tocca?

Dopo aver conquistato i cuori dei telespettatori unendo le forze in un’unica squadra con la collega coach al serale di Amici 21 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, proprio a quest’ultima Raimondo Todaro ha concesso un’intervista per il format da lei condotto, Un caffé con… Con ogni probabilità Lorella e Raimondo torneranno ad animare il talent per Amici 22, in partenza a breve su Canale 5, e in occasione della nuova intervista l’esperto di balli latino-americani non ha lesinato dichiarazioni sulla separazione avvenuta di recente con la seducente ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca, così come anche sul conto di Maria De Filippi, che gli è stato vicino proprio nel doloroso momento in cui i media focalizzavano l’attenzione sulla rottura tra i due ballerini.

La storia d’amore tra i due esperti di danza e volti tv nasceva nel luglio 2010 e, per una strana coincidenza, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme nel luglio 2021. Incalzato sui motivi legati alla rottura con Francesca Tocca, Todaro quindi rende noto: “A posteriori la nostra fortuna è stata quella di separarci. Perché se avessimo insistito per rimanere insieme, non sarebbe andata. Dopo 2 anni si separazione capisci che almeno da parte mia non ho mai pensato di avere un’altra donna. Io vado via di casa sperando di recuperare il rapporto. Ci è voluto un po’, ma poi così è stato”.

Da qui partono spontanee le dichiarazioni su Maria De Filippi, che non ha lesinato una chiamata di conforto a Raimondo Todaro, mentre i media davano i continui aggiornamenti sulla sua separazione da Francesca Tocca: “Un giorno mi arriva una telefonata era lei, aveva saputo della rottura mi ha chiamato poi tutti i giorni, perché voleva capire mi convocò in ufficio da lei fece una specie di puntata di C’è posta per te. Ho apprezzato tantissimo. Maria è stata l’unica persona che mi ha chiamato. Altri non l’hanno fatto”.

L’addio a Ballando con le stelle, per Amici

E le dichiarazioni sulla consorte di Maurizio Costanzo non finiscono qui. Perché, in confidenza con Lorella Cuccarini, inoltre, Raimondo Todaro svela anche un altro curioso retroscena, legato al momento in cui ha scelto di dire addio a Ballando con le stelle di Milly Carlucci dopo 16 anni di collaborazione, tentando un salto di qualità con la trattativa per l’ingaggio nel cast di Amici: «(…) Ho chiamato Maria e le ho detto “se vuoi adesso ci sono”. Poco dopo mi chiamò per un’altra chiacchierata in ufficio. Mi sono trovato benissimo con tutti da subito. Con voi, con autori, professionisti, io mi affeziono alle ragazze della mensa, delle pulizie». Ma quali sono le sensazioni maturate da Raimondo Todaro circa il suo lavoro di insegnante di danza al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi? “La cosa che mi piace tanto di questo programma è che lavori con i ragazzi -fa sapere l’intervistato-. Con i ragazzi hai la sensazione di sentirti più importante, più utile per loro. Hanno un’età dove ancora puoi essere importante”. E in conclusione: “ Quando lavori con persone di una certa età che hanno già tanti anni di carriera ed è difficile andare a cambiare un’idea, un pensiero”.

