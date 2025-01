Raimondo Todaro e Francesca Tocca non stanno più insieme? Gli indizi social

Tensione e apprensione tra i fan di Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la nota coppia di ballerini starebbe vivendo un periodo piuttosto complesso, con una nuova crisi che potrebbe essere scattata negli ultimi tempi. E a testimonianza di ciò, nelle ultime ore sono sparite dai social le foto di coppia di Raimondo Todaro e Francesca Tocca, segnali che i follower della coppia hanno notato e utilizzato per alimentare voci riguardo a una possibile nuova rottura della coppia, che in passato aveva già vissuto un lungo allontanamento, prima del ritorno di fiamma.

Questa volta le cose potrebbero andare in maniera diversa, anche se per il momento né Francesca Tocca né Raimondo Todaro si sono espressi sui social, nessuna conferma o smentita riguardo alla possibile fine della relazione della coppia, con l’ultima traccia di coppia arrivata lo scorso Natale, quando i due hanno posato accanto all’albero natalizio allestito in casa, da quel momento in poi il buio.

Francesca Tocca e l’allontanamento da Raimondo Todaro: “Non ci parlavamo più”

Nei mesi scorsi i due ex volti di Amici di Maria De Filippi avevano raccontato la crisi vissuta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, con la coppia che si era espressa riguardo alla rottura. “Tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto, non ci parlavamo più” ha sottolineato la incantevole ballerina che prese una sbandata per il giovane ballerino Valentin. Poi l’operazione subita da Raimondo Todaro ha riavvicinato Francesca Tocca, che nel momento di maggior bisogno dell’ex marito si era fatta trovare più che pronta al suo fianco, anzi: “E’ stata più male di me” ha rivelato l’ex prof di ballo di Amici.

L’addio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca era avvenuto nel 2020, con la riconciliazione poi avvenuta due anni più tardi, anche su insistenza della figlia Jasmine, che ha sempre fatto il tifo per rivedere i genitori felici insieme.