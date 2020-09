Raimondo Todaro, flirt con Elisa Isoardi?/ “Non penso si sia già innamorata ma…”

Raimondo Todaro scherza a Italia Sì sulle voci di un presunto flirt tra lui ed Elisa Isoardi a Ballando con le stelle. Marco Liorni nella puntata di oggi ha mandato in onda alcune immagini escluse che gli ha fornito una “talpa” del programma di Milly Carlucci, senza ovviamente svelarne l’identità. Nel primo filmato si vede Elisa Isoardi che messaggia con qualcuno, poi viene ripreso Raimondo Todaro, anche lui con uno smartphone in mano. «È scontato che scrivessi a lei? Non ho mai scritto un messaggio in vita mia ad Elisa Isoardi», ha commentato il ballerino. Ma poi ha scherzato: «Ora c’è la talpa che fa vedere lo screen?». Poi ha tirato in ballo Mauro Coruzzi per provare a smentire il flirt con l’ex fidanzata di Matteo Salvini, anche se dalle sue dichiarazioni emerge che gli piaccia “marciarci” un po’ su. «Mauro Coruzzi vi può assicurare che bacio e abbraccio tutti». In un altro filmato è stato infatti “beccato” mentre si scambia baci affettuosi sulle guance (mascherate) e abbracci con la sua “allieva”. Ad un certo punto, però, Elisa Isoardi gli ha anche toccato il sedere. «È molto scaramantica, quindi toccava ferro».

RAIMONDO TODARO “NON PENSO SI SIA GIÀ INNAMORATA”

Tra una battuta e l’altra Raimondo Todaro ha scherzato sulle voci del presunto flirt con Elisa Isoardi. «Mauro non mi mettere in difficoltà, già non so cosa dire. Il bacio è un vizio mio, bacio tutti. Uomini e donne, bambini…». Poi è andato un po’ in difficoltà: «Sto balbettando, cambiamo argomento». Il ballerino ha poi provato a sviare il discorso annunciando la negatività al coronavirus di Daniele Scardina, ma il conduttore di Italia Sì lo ha riportato sull’attualità. «Tu sei single ora?», gli ha chiesto infatti. E lui ha replicato senza in realtà rispondere: «Io adesso ora… Ma saranno fatti miei». Alla fine, però è entrato nel merito delle indiscrezioni per provare a smentire: «La cosa che mi ha fatto ridere, ne ho parlato con Elisa, è che quelle paparazzate riguardano il set fotografico del primo giorno. Va bene che sono bello, latin lover e ballerino ma mi sembra strano che si sia innamorata il primo giorno».



