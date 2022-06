Raimondo Todaro/ Le indiscrezioni confermano la sua presenza ad Amici 22

Raimondo Todaro e le voci sulla sua conferma ad Amici 22

Tutti si chiedono se Raimondo Todaro tornerà ad Amici 22 come professore, per tutta la stagione è stato l’insegnante più discusso dai fan e dai telespettatori di Maria De Filippi. Durante le ultime battute della ventunesima stagione, i fan cominciarono a vociferare qualche indiscrezione secondo la quale il professore non sarebbe stato confermato per Amici 22. Il motivo sarebbero stati i continui scontri con la professoressa Alessandra Celentano.

Nunzio vincitore mancato ad Amici 21: "L'ho sognato..."/ Ritorno al talent in un ruolo inedito per Amici 22?

Durante i mesi i fan si sono divisi in due, alcuni sostenevano chiaramente che il prof Todaro non sarebbe stato confermato ad Amici 22, mentre altri pensavano che proprio per il suo carattere sarebbe stato riconfermato nella prossima stagione. Durante gli ultimi giorni il ruolo di professore ad Amici 22 è stato confermato, il settimanale Vero ha confermato la notizia, rincuorando i fan che vedevano il professore sostituito ingiustamente. Secondo il settimanale, uno dei possibili motivi per il quale l’insegnante è stato riconfermato, è stata proprio l’intesa con Lorella Cuccarini, i due hanno formato da sempre una bella squadra insieme.

Nunzio Stancampiano fidanzato in segreto? / A Verissimo svela l'arcano: "Ho una..."

Raimondo Todaro riconfermato anche per l’intesa con Lorella Cuccarini

I fan di Raimondo Todaro si autodefiniscono “CuccaTolo”, questo soprannome deriva dalla intesa che il professore di danza e Lorella Cuccarini hanno dall’inizio del programma. Il pubblico ha sempre apprezzato questa intesa, e con il passare del tempo sono diventati dei ruoli insostituibili nel programma. Negli ultimi giorni stanno circolando delle indiscrezioni che vedono Lorella Cuccarini assente nella prossima edizione di Amici 22, insieme a lei sembra che ci sia anche un’altra insegnante di canto che dovrebbe abbandonare il talent show di Maria De Filippi.

Amici 21, Raimondo Todaro spoilera Serena eliminata?/ Il messaggio insinua il dubbio...

Secondo le voci di corridoio, Lorella non è stata confermata a causa di altri impegni lavorativi. I fan non si spiegano come mai sia stato confermato Raimondo Todaro proprio per l’intesa con Lorella Cuccarini, le indiscrezioni sono contrastanti. I fan aspettano solo notizie ufficiali e nel frattempo cercano di capire cosa stia accadendo dietro le quinte di Amici 22.











© RIPRODUZIONE RISERVATA