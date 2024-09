Raimondo Todaro e il periodo di crisi con la moglie Francesca Tocca: “Mai pensato di avere un’altra donna…”

Talento, grinta e passione per l’arte hanno investito quest’oggi il salotto de La Volta Buona con un’ospite speciale: Raimondo Todaro. Il maestro di latino è tornato in Rai ed ha scelto il salotto di Caterina Balivo per raccontarsi a proposito non solo della carriera ma anche di alcuni momenti di vita privata noti al pubblico. Il maestro è partito da temi spensierati, con una simpatica stoccata alla giuria di Ballando con le stelle, a vantaggio invece di Alessandra Celentano con la quale ha condiviso la cattedra ad Amici di Maria De Filippi. “Sul lavoro ci sta di avere opinioni diverse, ma al di fuori io e Alessandra abbiamo un bellissimo rapporto; da lei le critiche le accetto perchè è una professionista ed ha studiato tutta la vita, a Ballando invece…”.

Francesca Tocca, chi è la moglie di Raimondo Todaro e figlia Jasmine/ "Ringrazio la mia famiglia perché…"

Caterina Balivo ha poi incalzato Raimondo Todaro a proposito della crisi del passato con la moglie Francesca Tocca. “Siamo stati separati due anni ma poi abbiamo capito che eravamo fatti per stare insieme, non ci siamo fatti mancare nulla! Io quei due anni li ho vissuti male perchè cercavo di andare avanti. Capitava di uscire con altre donne ma si accorgevano che ero ancora innamorato di mia moglie”. L’ex professore di Amici ha poi aggiunto: “Se non ci andava bene qualcosa, ce lo tenevamo per noi; da separati ci siamo seduti a tavolino e abbiamo fatto ore di chiacchiere tirando fuori anche cose di 10 anni prima. Abbiamo fatto un’analisi del nostro percorso di vita insieme però io non ho mai pensato di avere un’altra donna al mio fianco”.

Malattia Raimondo Todaro: due tumori maligni e l'operazione/ "Mi arrivò una telefonata mentre..."

Raimondo Todaro a La Volta Buona: “L’addio ad Amici? Io sarei rimasto, però…”

Sempre a proposito della rottura momentanea con la moglie Francesca Tocca, Raimondo Todaro ha rivelato un retroscena su Maria De Filippi, ancor prima di partecipare come professore ad Amici. “Maria De Filippi fece una cosa molto carina; quando ci lasciammo la prima volta mi fece andare in ufficio per capire se c’era margine per fare pace con mia moglie. Non avevo ancora lavorato per lei, quindi ho fatto un ‘C’è posta per te’ privato… Quella cosa l’ho apprezzata molto perchè io non la conoscevo ancora”. Non poteva mancare anche un riferimento al recente addio ad Amici. “Ogni percorso bello finisce, io sono stato benissimo questi 3 anni: è un programma che è il massimo per chi fa l’insegnante. Lavori tutti i giorni con ragazzi talentuosi che sanno che può essere l’occasione della vita. Amici è stata la mia salvezza, entrando in sala con i ragazzi non pensavo alla malattia, il tumore. Il lavoro mi ha salvato…”.

Raimondo Todaro, chi è e carriera del ballerino/ Il rapporto con i genitori: "Sono sempre stati presenti"

Raimondo Todaro ha poi sottolineato di non aver scelto di lasciare Amici ma al contempo di non aver vissuto male l’idea di essere sostituito nel ruolo di professore. “Io sarei rimasto, ma non mi è dispiaciuto essere stato sostituito. Ad Amici comunque i professori girano spesso, a parte un paio di eccezioni. L’avevo messo in conto e non ho rimpianti perchè ho dato tutto me stesso, ho solo bellissimi ricordi e ringrazio per l’opportunità che mi è stata data”.

Raimondo Todaro: “Perchè andai via da Ballando con le stelle? Stavo già male per la malattia…”

Raimondo Todaro, avviandosi verso la conclusione dell’intervista a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha rivelato anche le ragioni dell’addio a Ballando con le stelle prima di passare al ruolo di professore di Amici. “Avevo fatto 14 edizioni e pensavo di aver dato tutto, Milly mi ha dato tante sfide al limite per spronarmi. Nel contempo io stavo già male per la malattia, ho fatto le ultime edizioni di Ballando con le stelle che già avevo poche forze e avevo perso il peso”. Il maestro di latino ha poi aggiunto: “Poi ci sono altre cose che Milly conosce ma non è questo il luogo adatto per parlarne… Ma non ho lasciato il talent per andare ad Amici, quando ho accettato avevo già chiuso da tempo con Ballando con le stelle”.