Raimondo Todaro sparito dai social “Sono stato molto male”/ “Colpa del Covid”

Dopo l’annuncio dell’addio a Ballando con le stelle e il botta e risposta con Milly Carlucci sui social, Raimondo Todaro è sparito per un po’ dai social. In molti si sono chiesti se fosse accaduto qualcosa di importante per il ballerino o se quella di allontanarsi un po’ dai social sia stata una sua scelta. A chiarirlo poche ore fa è stato proprio Raimondo che è dunque riapparso su Instagram, ammettendo di aver avuto problemi di salute in conseguenza al Covid.

Raimondo Todaro "Io ad Amici? Falso"/ "Ballando? Cose che non mi sono piaciute"

“Tutti mi avete chiesto che fine avessi fatto, purtroppo come sapete ho avuto il Covid e l’ho preso in maniera forte, – ha ammesso il ballerino, – perché sono stato parecchio male, però per adesso per fortuna tutto è passato e finalmente mi godo le mie belle vacanze”. Dunque ora il peggio è passato: Todaro si è ripreso e sta vivendo qualche momento di relax all’hotel Domina Zagarella, in località Santa Flavia, Palermo.

Lorella Cuccarini e Todaro, "Tira brutta aria ad Amici"/ Lei nega tutto: "Fake!"

Raimondo Todaro: “Incontro con Milly Carlucci rimandato per il Covid”

D’altronde, Raimondo Todaro ha svelato di aver avuto il Covid anche nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi questa settimana. In particolare, quando gli è stato chiesto perché non avesse comunicato personalmente a Milly Carlucci del suo ritiro da Ballando con le stelle, il ballerino ha dichiarato: “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa”. Un periodo, dunque, molto difficile per Raimondo, che si è ora rimesso del tutto ed è pronto a godersi una meritata vacanza in compagnia di amici come Giovanni Ciacci.

LEGGI ANCHE:

Francesca Tocca, ex moglie Raimondo Todaro/ Presunto flirt con Valentin smontato ma..

© RIPRODUZIONE RISERVATA