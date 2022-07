Raimondo Todaro, stoccata a Milly Carlucci/ “Controlla tutto, quasi quasi le mutande”

Raimondo Todaro e i rapporti tesi con Milly Carlucci: “Non abbiamo chiuso benissimo”

In una interessante intervista rilasciata al web talk ‘Un caffè con…’, il ballerino Raimondo Todaro ha parlato della sua recente esperienza ad Amici, soffermandosi sul differente modus operandi di Maria De Filippi rispetto alla collega conduttrice Carlucci, con la quale il ballerino catanese ha condiviso l’avventura di Ballando con le Stelle.

Raimondo Todaro e la rottura con Francesca Tocca/ "Mai pensato di avere un'altra..."

“Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto che che comunque so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai. Mi è dispiaciuto che quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo”, ha spiegato amareggiato Raimondo. “Però io sono con la coscienza a postissimo, io so che lei sa, quindi mi basta quello“, ha sottolineato.

Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa/ Cavaliere potrebbe non tornare a settembre

Raimondo Todaro: “De Filippi vs Carlucci? Maria dà molta libertà”

Come dicevamo, nel corso delle due esperienze, Raimondo Todaro ha riscontrato delle differenze notevoli tra le due conduttrice. E nella chiacchierata con Lorella Cuccarini, il maestro di latino-americano ha rivelato tutto ciò che ha riscontrato personalmente. “Milly come anche Maria sono due stacanoviste, ma sono completamente diverse. Milly alle otto della mattina ha il tacco 11, gli occhiali da sole, il tailleur. Maria De Filippi, invece, sta in tutta, struccata. Sono gli opposti, però in comune hanno la passione per il lavoro che fanno”.

Milly Carlucci: "Turci-Pascale a Ballando"/ "Pensione? Finché ho share, no"

Secondo Raimondo Todaro, la differenza sostanziale è nell’approccio al lavoro. E in questo senso, Milly, sembra essere molto più “maniacale”. “La Carlucci una che vuole avere il controllo su tutto: passa in sala parrucco perché vuole vedere i capelli di tutti. Quasi quasi ti dice che mutande metterti. Maria ti dà molta più carta bianca, non è mai venuta a dirmi fai così, fai colì.”, ha raccontato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA