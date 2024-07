Ralf Schumacher, fratello di Michael, fa coming out/ Foto abbracciato ad un uomo: “Il partner giusto”

La felicità si può raggiungere in qualsiasi momento, anche a metà della propria vita: lo sa bene Ralf Schumacher, fratello di Micheal ed ex pilota di Formula 1 come il grande pluricampione del mondo. Il tedesco, con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato di avere una relazione omosessuale, dopo un coming out probabilmente tardivo non solamente con il pubblico che lo segue ma anche con se stesso: a lungo, infatti, Ralf è stato sposato con una donna, mettendo al mondo anche un figlio.

Duplice infanticidio a Reggio Calabria, due feti morti in un armadio/ Indagata una 24enne, la prima ipotesi

Nel post che sta facendo ora il giro del mondo, Schumacher ha scritto: “La cosa più bella nella vita è quando hai il partner giusto al tuo fianco con cui puoi condividere tutto”. Nella foto pubblicata su Instagram, l’ex pilota posa al fianco di un altro uomo, che abbraccia guardando un tramonto sull’oceano. Tra i tantissimi commenti arrivati sotto la foto, anche quello di David, suo figlio (a sua volta pilota in categorie “minori”): il ragazzo si è felicitato con il padre, augurandogli gioia e serenità.

Terremoto oggi, scossa ML 2.7 a Modigliana/ Ingv ultime notizie: sisma anche in provincia di Reggio Emilia

Ralf Schumacher fa coming out: era stato sposato con una donna

“Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno con cui ti senti davvero a tuo agio e sicuro… Sono al 100% con te papà e ti auguro tutto il meglio. Congratulazioni” ha scritto David Schumacher sotto il post del papà Ralf. Il ragazzo ha 22 anni ed è nato dal matrimonio dell’ex pilota con la moglie Cora. L’uomo ha 49 anni e ha vinto sei Gran Premi in 11 anni di carriera terminata nel 2007: il suo nome, nel mondo della Formula 1, è certamente meno noto rispetto a quello del fratello Michael ma la sua carriera è stata comunque di successo.

Numeri vincenti Million Day, estrazione di oggi 15 luglio 2024/ Le cinquine dell'estrazione delle 13.00

Ralf Schumacher è stato a lungo sposato con Cora Brinkmann, modella e conduttrice televisiva tedesca: i due sono stati insieme da 2001 al 2015 e hanno avuto un figlio, David. La separazione è arrivata per motivazioni di violenza domestica, con una divorzio turbolento e poco pacifico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA