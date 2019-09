Rally Turchia 2019/ Streaming video diretta tv: orario, percorso (oggi 15 settembre)

Il Rally Turchia 2019, undicesimo appuntamento con il Mondiale Wrc 2019, culmina oggi con la sua ultima giornata: dopo le emozioni che abbiamo già vissuto venerdì, sulle strade sterrate attorno alla città di Marmaris, nella regione dell’Egeo, ieri sono cambiate molte cose. Ricordiamo che il Rally di Turchia fu inserito per la prima volta nel calendario del Mondiale WRC solamente nel 2003, poi ha subito altre interruzioni e solo dall’anno scorso è tornato nel calendario iridato. Non si tratta dunque di un rally classico, ma siamo sempre più vicini al momento dei verdetti per il Mondiale Wrc, di conseguenza quanto succederà in Turchia avrà importanza fondamentale per la stagione. Nel 2018 vinse l’estone Ott Tanak, al comando della classifica del Mondiale Piloti ma fuori causa in Turchia; d0’altronde è molto lontano anche il suo primo inseguitore che il belga Thierry Neuville, potrebbe dunque rilanciarsi il francese Sebastien Ogier come sfidante di spicco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY TURCHIA 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally Turchia 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Turchia.

RALLY TURCHIA 2019: IL PERCORSO DI OGGI

La giornata si oggi 15 settembre, come sempre alla domenica, vedrà le ultime fatiche per i concorrenti del Rally Turchia 2019 racchiuse tutte al mattino, con le ultime quattro prove speciali. Dunque la domenica in terra turca comincerà con la prova speciale di Marmaris 1 di 7,05 km, con la partenza del primo concorrente che è in programma alle ore 8.38 italiane (indicheremo sempre gli orari italiani), poi ecco la prova di Gokce che misura invece 11,32 km dalle ore 9.31 e ancora la prova speciale di Cicekli (13,2 km), che prevederà le partenze dalle ore 10.09. A questo punto, per completare il Rally Turchia 2019 mancherà solo la conclusiva Power Stage sul percorso della prova già affrontata a inizio giornata a Marmaris, con partenze fissate dalle ore 12.18.



