Raluca Rebedea, chi è la moglie di Walter Zenga/ Il gossip sulla crisi e…

Walter Zenga smentisce la crisi con Raluca Rebedea, cosa è successo?

Raluca Rebedea è la terza moglie di Walter Zenga. Dalla loro unione sono nati due figli. Raluca, classe 1981, è nata in Romania e qui è un volto noto della televisione. Ha condotto un programma dedicato ai problemi di coppia, ma ormai da anni vive a Dubai con Walter e qui lavora come travel blogger. Walter e Raluca, si sono sposati nel 2005 e hanno due figli: Samira nata nel 2009 e Walter Jr nato nel 2012. Raluca Rebedea pare sia ormai l’ex moglie, la terza, di Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale. Il calciatore ha divorziato da lei dopo ben 14 anni di matrimonio: i due, come anticipato, sono convolati a nozze nel 2005 e dal loro amore sono nati due splendidi figli.

Nell’ottobre dello scorso anno Zenga su Instagram aveva parlato del divorzio dalla moglie, post poi subito rimosso: ‘La vita è piena di sorprese. Confermo ora, qui, in modo da non lasciare spazio ad altre interpretazioni. Ho già chiesto il divorzio presso il tribunale di Dubai’, aveva spiegato. A novembre dello scorso anno però Walter Zenga ha voluto smentire la notizia di una crisi con la moglie Raluca Rebedea e al Settimanale Oggi ha spiegato: “Lo dico per un ‘amico’ scanso equivoci e ritrovarmi ancora con qualche notizia falsa e priva di fondamento del tipo, lascia Dubai e torna a vivere a Milano… stranamente sono a Dubai (,,,). Ps un abbraccio da Samira, Walter jr e Raluca… ah già scusate non lo sapevano”.

Raluca Rebedea, chi è la moglie di Walter Zenga

Raluca Rebedea è la nuova moglie di Walter Zenga, che non ha esitato dal prendere le sue difese in queste difficili settimane in cui nel bel paese non si è fatto altro che parlare del rapporto tra suo marito e figli nati dall’unione con Roberta Termali. In poco tempo, diventa un volto noto nel suo Paese, quando è al timone di un programma dedicato ai problemi di coppia. Ora vive a Dubai, dove lavora come influencer e travel blogger. Raluca, infatti, è molto impegnata sui social, in particolare su Instagram è seguita da 66mila followers.

In Italia, Raluca è nota per essere la compagna dell’allenatore di calcio Walter Zenga. Lei e Walter si sono incontrati per caso in aereo porto quando lui lavorava come allenatore del National Bucarest ed è rimasto subito folgorato dalla sua bellezza. Tant’è che nel 2005 scelgono di ufficializzare la loro unione, diventando marito e moglie. Qualche tempo fa si era mormorato che la loro unione fosse giunta al capolinea, ma recentemente Zenga, negli studi di Live Non è la d’Urso dove ha replicato alle critiche di Alda D’Eusanio, ha confermato che il suo matrimonio prosegue a gonfie vele.

