Raluca Rebedea, Samira e Walter jr: ex moglie e figli Zenga/ “Un papà perfetto e…”

Walter Zenga torna protagonista sulle reti Mediaset questo pomeriggio e la nuova ospitata dell’ex portierone dell’Inter e della Nazionale negli studi di “Verissimo” sarà l’occasione per parlare non solamente di una carriera ricca di successi e dei suoi prossimi impegni professionali (oggi, in attesa di una nuova panchina, l’allenatore originario di Milano si ‘diletta’ come commentatore di calcio e youtuber con un canale molto seguito) ma anche della sua movimentata vita sentimentale e dei suoi ben tre matrimoni.

Walter Zenga, chi sono le ex mogli: Da Roberta Termali, Elvira Carfagna/ Perchè si sono lasciati?

E, in attesa di scoprire cosa racconterà quello che negli Anni Novanta era conosciuto come l’Uomo Ragno alla padrona di casa, Silvia Toffanin, accendiamo i riflettori su Raluca Rebedea, l’ultima delle tre mogli avute da Walter Zenga, dopo che questi era convolato a nozze prima con Elvira Carfagna e poi con Roberta Termali. Quella con la influencer e travel blogger rumena, nata nel 1981 e che ha incrociato il suo destino con quello dell’ex portiere grazie alla carriera di giramondo della panchina di quest’ultimo, è stata la relazione più lunga avuta da Zenga, che peraltro è stato reso padre da lei per la quarta e quinta volta con la nascita della piccola Samira nel 2009 e, successivamente, di Walter jr. nel 2012. Ma vediamo chi è Raluca Rebedea e quali sono stati i motivi che l’hanno poi portata a divorziare da Zenga.

Walter Zenga chi è il portiere da record negli Anni 90?/ Da Uomo Ragno ad allenatore giramondo

RALUCA REBEDEA, CHI E’ L’EX MOGLIE DI ZENGA E MADRE DI SAMIRA E WALTER JR?

Già famosa in Romania, la Rebedea è diventata un personaggio molto noto alle nostre latitudini proprio per via della relazione intrecciata col buon Walter: a quanto pare ultimamente risiede a Dubai, negli Emirati Arabi, uno dei Paesi in cui il suo ex marito ha allenato in passato, e da qui parte alla scoperta del mondo; negli ultimi anni la splendida 41enne originaria della Romania ha avuto un ottimo successo anche come influencer e in questo certamente ha influito il fatto di essere diventata un personaggio noto dello showbiz nostrano. Il suo incontro con Zenga pare sia stato frutto del caso durante un volo diretto verso la Romania, dato che la Rebedea sarebbe dovuta tornare nel suo Paese natale con l’aereo precedente.

Walter Zenga/ Dalla moglie Raluca Rebedea al rapporto con le ex: "Figli? Tatuati!"

Dopo una breve relazione, la coppia aveva deciso di sposarsi nell’oramai lontano 2005: tuttavia, nonostante la nascita dei due figli, la loro relazione è andata pian piano sfilacciandosi, tanto che Zenga negli ultimi anni è stato fidanzato pubblicamente con altre donne, pur confermando sempre di non essersi mai separato da Raluca. Addio che, ad ogni modo, è arrivato in seguito con l’annuncio del divorzio. Crisi confermata anche dalla donna che, durante una ospitata da Barbara D’Urso, ha confermato tutto ma ha voluto negare le voci secondo cui Walter non fosse un padre presente: “Ho trovato ingiusto che l’opinione pubblica pensasse che sia un pessimo papà” aveva detto con parole al miele verso l’uomo che -pare- non avrebbe voluto interrompere la relazione con lei dopo i due precedenti divorzi. Forse anche per questo motivo le cause della rottura non sono state rese pubbliche, anche se ora entrambi paiono aver voltato definitivamente pagina, restando comunque uniti per amore dei loro due figli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA