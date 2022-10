Rambo 3/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone

Rambo 3, film di Italia 1 diretto da Peter MacDonald

Rambo 3 va in onda a partire dalle 21,20 su Italia 1 oggi, 14 settembre 2022. Si tratta del terzo capitolo della saga dedicata al reduce del Vietnam creata da David Morrell. La regia della pellicola è di Peter MacDonald, mentre nel cast figurano oltre a Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc De Jonge e Spiros Focas.

Qualunquemente/ Su Rai 3 il film con Antonio Albanese

La sceneggiatura del film è curata anche dal protagonista Sylvester Stallone, mentre la colonna sonora, affidata a Jerry Goldsmith, in parte non è stata utilizzata, all’interno del film sono presenti alcuni brani famosi di Bill Medley.

Rambo 3, la trama del film

Il film Rambo 3 ripercorre ancora una volta le vicende avventurose del veterano John Rambo e in questo capitolo è impegnato in una missione Afganisthan. La narrazione ha inizio con il protagonista che si è ritirato in un tranquillo tempio buddhista in cerca di pace dopo i tanti orrori bellici da lui vissuti. Un giorno, gli fa visita il colonnello Trautmann e lo convince ad aiutarlo nella sua prossima missione nel territorio afgano. L’obbiettivo è quello di dare una mano a dei ribelli per contrastare l’invasione da parte dei russi.

Airport 75/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston e George Kennedy

John Rambo decide di rifiutare, in quanto troppo provato dal passato, ma quando viene a conoscenza dall’ambasciatore che Trautman è stato catturato dai soldati russi e sottoposto a tortura, decide di riprendere i suoi combattimenti per aiutare il suo caro amico. Riesce a convincere l’ambasciatore ad affidargli il comando della missione e si reca in Pakistan per incontrare un trafficante d’armi che lo conduce nei pressi della base sovietica dove è imprigionato il colonnello. Grazie all’aiuto del trafficante e di un giovane guerriero afgano e dopo aver affrontato mille pericoli, Rambo riesce a liberare il suo amico e a tornare insieme in Thailandia.

Atomica Bionda/ Dove vedere in streaming Italia 1 il film con Charlize Therone

© RIPRODUZIONE RISERVATA