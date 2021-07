Ramiro Levy, fidanzato con Francesca Michielin?/ Lei: “col mio ultimo ex….”

Francesca Michielin ha un fidanzato oppure no? Nel corso delle ultime settimane si rincorrono le voci di una possibile rottura con il fidanzato Ramiro Levy, chitarrista dei Selton; una separazione mai confermata né dalla cantante né tantomeno dal collega. Una cosa è certa però la Michielin in passato ha sofferto davvero tanto per amore come ha rivelato in una intervista in cui si è lasciata scappare alcune rivelazioni sulla sua vita privata e sentimentale: “stavo tutto il giorno in casa a piangere”. Poi nel 2016 sempre la Michielin, questa volta dalla pagine di Vanity Fair, ha rivelato: “sono single, ma col mio ultimo ex ho mantenuto un bel rapporto”. Di chi si tratta? Non è dato saperlo, anche se ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato proprio la cantante di “Nessun grado di separazione” che ha confessato: “ho vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni. Era la mia prima storia e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene”. Questo amore tormentato non è quello vissuto con il chitarrista dei Selton facendo due calcoli temporali, ma sicuramente questa love story ha segnato nel profondo l’artista che dalle pagine di Grazia ha aggiunto: “stavo in casa a piangere tutto il giorno. Adesso sono felice, ho trasformato tutto il malessere che avevo in qualcosa di bello”.

Ramiro Levy, fidanzato Francesca Michielin?/ Lei: "un amore complicato"

Ramiro Levy e Francesca Michielin stanno ancora insieme?

La relazione con Ramiro Levy per Francesca Michielin non è stata sicuramente tossica. L’artista in rarissime occasioni ha parlato della storia con il chitarrista dei Selton, la band folk – rock brasiliana nata a Barcellona nel 2005. Proprio nel programma Vieni da me di Caterina Balivo, la Michielin è arrossita quando la conduttrice le ha chiesto della sua vita privata. Sta di fatto che la storia con Ramiro Levy sembrerebbe essere naufragata e nella vita della Michielin ora non ci sarebbe nessun nuovo amore. “Sono giovane, non ho voglia di ansie, di qualcuno al mio fianco che non capisce: i tempi, i cambi di programma, la mancanza di attenzione. È un gesto di altruismo. E soli si sta bene. Anche se non si può dire” ha confidato qualche anno fa a Vanity Fair. Possibile che la situazione sentimentale della Michielin sia ancora questa?

LEGGI ANCHE:

Francesca Michielin, Battiti Live 2021/ Sul palco con Fedez, poi "Vulcano" e "Cinema"FRANCESCA MICHIELIN/ "Mi piacerebbe diventare mamma. L'amore? Work in progress"

© RIPRODUZIONE RISERVATA