Ramiro Levy, fidanzato Francesca Michielin?/ Lei: “un amore complicato”

Ramiro Levy è il fidanzato di Francesca Michielin? Tra i due sembrerebbe esserci una crisi in corso, ma al momento non c’è alcuna conferma né smentita da parte della cantautrice reduce dal Festival di Sanremo 2021 dove ha partecipato in coppia con Fedez sulle note del brano “Chiamami per nome”. La vincitrice di X Factor è molto restia a parlare della sua vita privata, anche se in passato non ha nascosto di aver sofferto davvero tanto per amore al punto da confessato: “stavo tutto il giorno in casa a piangere”. Dopo questa relazione andata male, la Michielin ha ritrovato la serenità tra le braccia di Ramiro, il chitarrista dei Selton, band folk – rock brasiliana nata a Barcellona nel 2005. Qualcosa tra i due però non è andato per il verso giusto visto che, voci di corridoio, parlano di un amore finito tra i due. E’ davvero così?

Francesca Michielin, Battiti Live 2021/ Sul palco con Fedez, poi "Vulcano" e "Cinema"

Francesca Michielin si è lasciata con Ramiro Levy?

Francesca Michielin e Ramiro Levy sono ancora una coppia oppure no? Non è dato sapere se la cantante di “Nessun grado di separazione” e il chitarrista dei Selton, band folk – rock brasiliana ci sia ancora del tenero oppure no visto che la Michielin non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. I ben informati però sono certi che tra i due l’amore sia terminato con la bella Francesca tornata single. Pochissimi anni fa proprio la Michielin intervistata da Vanity Fair rivelò: “sono single, ma col mio ultimo ex ho mantenuto un bel rapporto” – rivelando anche di aver sofferto moltissimo per amore. “Ho vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni. Era la mia prima storia e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene” ha raccontato l’artista che qualche anno dopo dalla pagina di Grazia si è sbottonata tornando a parlare del suo privato. “Stavo in casa a piangere tutto il giorno. Adesso sono felice, ho trasformato tutto il malessere che avevo in qualcosa di bello” – ha dichiarato a Grazia concludendo dicendo – “sono giovane, non ho voglia di ansie, di qualcuno al mio fianco che non capisce: i tempi, i cambi di programma, la mancanza di attenzione. È un gesto di altruismo. E soli si sta bene. Anche se non si può dire”.

LEGGI ANCHE:

FRANCESCA MICHIELIN/ "Mi piacerebbe diventare mamma. L'amore? Work in progress"Ramiro Levy, fidanzato Francesca Michielin/ Si sono lasciati oppure no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA