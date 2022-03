Ramiro Levy, fidanzato o ex di Francesca Michielin?/ Top secret della cantante

Il 2022 è certamente un anno speciale per Francesca Michielin, non solo perché le permette di festeggiare i dieci anni di carriera, iniziata con la partecipazione a “X Factor“, ma anche perché ha avuto modo di presentarsi al Festival di Sanremo in una veste per lei totalmente inedita. Questa volta, infatti, ha accettato di accompagnare l’amica e collega Emma Marrone come direttrice d’orchestra.

FRANCESCA MICHIELIN E' IN TERAPIA: ECCO PERCHE'/ "Mi aiuta molto, mamma disse che..."

Chi ha imparato ad amare la cantante veneta non può però non essere curioso di avere aggiornamenti sulla sua vita privata. Lei è da sempre particolarmente riservata e questo non fa che alimentare il mistero sul suo status sentimentale.

Ramiro Levy è ancora il fidanzato di Francesca Michielin? Il mistero resta

Tra i fidanzati (o ex) di Francesca Michielin più noti c’è Ramiro Levy, musicista di origine brasiliana classe 1985, che ha fatto da chitarrista alla band de I Selton. Il produttore musicale di MTV Gaetano Cappa ha intravisto in loro un grande talento e gli ha permesso così di pubblicare un album in Italia. Nessuno dei due, se non raramente, ha però mai pubblicato immagini di coppia sui suoi profili social.

Francesca Michielin, cambio di look: perchè ha tagliato i capelli?/ La verità è...

Gli impegni di lavoro di entrambi li hanno spesso portati a essere lontani, situazione che inevitabilmente sembrerebbe avere influito sul loro rapporto.

LEGGI ANCHE:

Wilma Helena Faissol, moglie e figli Francesco Facchinetti/ La nostra grande famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA