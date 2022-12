Ramona, Antonio e Francesca, chi sono i figli di Santo Versace/ “Famiglia allargata funziona se…”

RAMONA, ANTONIO E FRANCESCA: CHI SONO I TRE FIGLI DI SANTO VERSACE

Chi sono Francesca, Antonio Santo e Francesca Ramona, i tre figli di Santo Versace? Questo pomeriggio il 77enne imprenditore, produttore cinematografico ed ex parlamentare originario di Reggio Calabria, fratello del più celebre e compianto Gianni (assassinato nel lontano 1997 negli USA) sarà per la prima volta ospite nel salotto televisivo di “Verissimo”: e in una puntata che lo vedrà esordire nel talk show condotto da Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo volume “Fratelli. Una famiglia italiana” ci sarà sicuramente spazio per parlare non solo dei suoi figli ma anche di quella che per Versace è di fatto una sorta di famiglia allargata.

I genitori Giulia De Lellis/ Lei: "mia mamma mi ama e protegge" e sul padre...

Ma cosa sappiamo dei tre figli avuti da Santo Versace nel corso degli anni e nati dalle due più importanti relazioni avute dal diretto interessato? Per scoprirlo, andiamo con ordine e facciamo un ripido salto indietro nel tempo: oggi 77enne, Santo Versace è stato sposato per quasi 23 anni con Cristiana Ragazzi, la donna che l’ha reso due volte padre con la nascita di Francesca e Antonio, nomi non casuali ma scelti perché di fatto erano gli stessi dei suoi genitori. Dopo che la lunga storia d’amore con la Ragazzi era finita, nella vita di Santo era entrata Francesca De Stefano, avvocatessa e che aveva conosciuto casualmente durante la sua breve esperienza come parlamentare quando la donna era in servizio come dirigente presso il Ministero dell’Economia.

Andrew Cunanan, chi è l'assassino di Gianni Versace?/ "Un sociopatico": la sua storia

I TRE FIGLI DI SANTO VERSACE, “LE NOSTRE FAMOSE FAMIGLIE ALLARGATE…”

Non solo: la compagna che tempo fa aveva sposato in quel di Milano con rito civile (e con cui rinnoverà la promessa d’amore la prossima estate, sposandola questa volta in Chiesa e dando concretezza a uno dei desideri della coppia) non solo rappresenta un punto fermo nella vita di Santo Versace dopo il dramma della morte violenta del fratello Gianni ma anche colei che l’ha reso padre per la terza volta di Ramona. Insomma, come abbiamo accennato prima, quella dei Versace è un classico esempio di famiglia allargata e lontana dai canoni tradizioni ma in cui regna la serenità nonostante le ovvie difficoltà: “Tutti i giorni bisogna lavorare perché le nostre famose famiglie allargate funzionino” aveva raccontato una volta la De Stefano.

Romina Pierdomenico fidanzata Ezio Greggio/ "Alcuni mi guardano male ma non bado a.."

A sua volta, va ricordato che Francesca, una delle figlie di Santo Versace, ha reso nel 2014 l’imprenditore nonno: infatti dalla sua relazione con l’attore e modello brasiliano, Cristopher Leoni, è nata una bimba. Peraltro va ricordato che Francesca Versace è oggi un’apprezzata stilista molto conosciuta per le sue borse e in passato aveva fatto molto parlare di sé per il suo esordio su alcune delle principali passerelle europee tra cui quella parigina. Di lei sappiamo che vivrebbe in quel di Londra e che trae ispirazione per le sue creazioni dai colori della regione di origine, la Calabria. Meno si conosce invece del fratello Antonio e della terza figlia, Ramona, mentre è curioso un episodio rivelato proprio da Francesca a proposito della reazione del padre alla notizia della sua prima gravidanza: “Quando gli mostrai l’ecografia è rimasto impietrito!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA