Rampage: furia animale/ Su Italia 1 il film con Dwayne Johnson

Rampage: furia animale, film di Italia 1 diretto da Brad Peyton

Rampage: furia animale va in onda su Italia 1 oggi, 22 febbraio 2023. La pellicola è dedicata agli amanti del genere azione-avventura-fantascienza. È stata prodotta nel 2018 negli Stati Uniti d’America per la regia del canadese Brad Peyton.

Il film si ispira al videogioco “Rampage” pubblicato dalla Midway Games nell’anno 1986. Tra gli attori protagonisti figurano Naomie Harris, Joe Manganiello, Dwayne Johnson, Marley Shelton e Malin Åkerman. Gli effetti speciali sono stati curati dal grande artista Colin Strause. Il ritmo frenetico ne fa un film commerciale, ma sono diversi i momenti in cui si riflette nonostante ovviamente l’azione sia il punto centrale dell’opera.

Rampage: furia animale, la trama del film

Protagonista della storia di Rampage: furia animale è Davis Okoye (Dwayne Johnson), grande esperto dello scenario mondiale dei primati e grande amico di Gorilla, accudito da sempre con immenso affetto. Accade che, dopo un test biologico non riuscito, il primate George è vittima di una vera e propria mutazione che lo porta a cambiare notevolmente comportamento e presenza fisica.

Il suo corpo prende dimensioni straordinarie e diventa incontrollabile da tutti i punti di vista. L’aggressività che dimostra George è inimmaginabile, è diventato un vero mostro che suscita nient’altro che orrore e sgomento. L’incolumità di tutti è effettivamente in pericolo e per giunta lo scienziato si è accorto che l’incidente biologico ha avuto ripercussione anche su altri due esemplari del mondo animale, uno è un lupo e l’altro un coccodrillo. Gran parte dell’America è impegnata a distruggere i mostri. Nel frattempo Davis, coadiuvato da Kate Caldwell (Naomie Harris), dopo diversi tentativi e rischiando più volte la vita, riesce a scoprire la combinazione giusta per creare un antidoto in grado di porre termine al terrore generale e alla pazzia degli animali a lui tanto cari.

