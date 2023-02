Rancho Notorious/ Il film western in onda oggi domenica 26 febbraio su Rete 4

Rancho Notorious, film di Rete 4 diretto da Fritz Lang

Il film western Rancho Notorious va in onda oggi domenica 26 febbraio alle 17,00 su Rete 4. Il film, distribuito nel 1952, è la trasposizione cinematografica del racconto Gunsight Whitman di Silvia Richards. La regia è del grande regista austriaco Fritz Lang, che firma il terzo film del genere dopo Il vendicatore di Jesse il bandito e Fred il ribelle. Il cast comprende gli attori: Marlene Dietrich, Mel Ferrer, Arthur Kennedy, Gloria Henry, William Frawley e George Reeves.

La colonna sonora di Rancho Notorious, composta principalmente da ballate ad opera di Emil Newman e Ken Darby, è un elemento di fondamentale importanza per la pellicola; infatti, il regista è stato il primo ad inserire la musica come parte fondamentale della storia. Il testo della ballata The Legend of Chuck-A-Luck, cantata da William Lee, è la chiave della storia: i temi ricorrenti nella canzone sono la ruota della fortuna, il destino, la violenza della vita e l’ingiustizia. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti e ha una durata di 89 minuti.

Rancho Notorious, la trama del film

Il protagonista di Rancho Notorious è Vern Haskell, un rancher con sete di vendetta alla ricerca dell’uomo che ha violentato e ucciso la sua fidanzata in una rapina finita male. Grazie alle poche parole sussurrate da un amico in punto di morte, il protagonista Vern Haskell scopre che il criminale si è nascosto in un rifugio che ospita spesso gli uomini della sua specie: il Chuck-A-Luck. Il nascondiglio è un vero e proprio covo di malviventi costituito da tutte le ricchezze di cui si sono impadroniti durante le rapine e capitanato da una donna sensuale di nome Ambra, il cui nome è in realtà una copertura per le bravate compiute dai banditi.

Dopo l’arrivo di Haskell, Ambra si innamora di lui; l’uomo, però, nonostante sia lusingato dalle premure della donna, non rinuncia al suo piano di vendetta. Vern, assetato più che mai di giustizia, diventerà più crudele e spietato dei criminali a cui sta dando la caccia e, purtroppo, durante la resa dei conti finale, la bella Ambra perderà tragicamente la vita.











