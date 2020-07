Rangers o Bayer Leverkusen, avversario Inter in Europa League/ Ma occhio al Getafe…

Delineato il tabellone di Europa League: il sorteggio dei quarti di finale vedrà affrontarsi la vincente di Inter-Getafe con la vincente di Rangers-Bayer Leverkusen. Prima di poter pensare alla possibile avversaria, il Biscione dovrà fare i conti con l’undici guidato da Bordalas, attualmente situato al sesto posto del campionato spagnolo ma reduce da un filotto sottotono (due pareggi e una sconfitta casalinga contro il Villarreal). La formazione di Antonio Conte affronterà a Gelsenkirchen il prossimo 5 agosto la compagine di Liga, una delle squadre rivelazione di questa EL e con calciatori di qualità come Arambarri, Mata e Maksimovic, e sa già chi potrebbe affrontare nel turno successivo: il sorteggio non ha di certo sorriso ai nerazzurri, considerando che sia gli scozzesi che i tedeschi sono reduci da una stagione di buon livello. Ma andiamo a conoscere meglio le formazioni rispettivamente allenate da Steven Gerrard e da Peter Bosz…

RANGERS O BAYER LEVERKUSEN LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’INTER IN UEL

Rangers e Bayer Leverkusen hanno già disputato la gara d’andata lo scorso 12 marzo 2020, prima della sospensione della competizione per l’emergenza coronavirus: la sfida disputata all’Ibrox Stadium di Glasgow ha visto prevalere i rossoneri per 1-3. Dopo l’uno-due firmato Havertz-Aranguiz, gli scozzesi l’hanno riaperta con Edmundson, ma nel finale è arrivato il tris del Bayer con il giamaicano Bailey. Tedeschi nettamente favoriti, dunque, considerando anche un altro aspetto: a differenza della Bundesliga, che ha ripreso per prima il campionato dopo il periodo di lockdown, il campionato scozzese è stato definitivamente sospeso. I Rangers, dunque, torneranno in campo contro il Bayer Leverkusen dopo cinque mesi senza gare “vere”. Un dettaglio da non sottovalutare a questi livelli. Ed a livello tecnico c’è una bella differenza tra le due compagini: nonostante il “misero” quinto posto in Bundes, il Leverkusen vanta una rosa di talenti cristallini, basti pensare a Harvetz, Bailey, Alario e Demirbay…



