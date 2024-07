Ranking Wta, quante posizioni guadagna Jasmine Paolini?/ L’azzurra nella top 5 (Wimbledon 2024, 13 luglio)

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JASMINE PAOLINI? IL NUOVO RANKING WTA

Oggi sabato 13 luglio 2024 è il giorno in cui Jasmine Paolini può scrivere una clamorosa pagina di storia, perché Wimbledon 2024 ha visto per la prima volta un’azzurra in finale e ovviamente adesso c’è la possibilità anche di diventare la prima vincitrice italiana, di conseguenza è legittimo chiedersi anche quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking Wta. Da questo punto di vista, dobbiamo chiarire subito che lunedì Jasmine Paolini sarà la giocatrice numero 5 del mondo, sia in caso di vittoria sia con una sconfitta oggi nella finale contro la ceca Barbora Krejcikova.

Facciamo allora il punto della situazione: Jasmine Paolini prima di Wimbledon 2024 era la giocatrice numero 7 del mondo con 4228 punti in classifica, dei quali però appena 10 ottenuti l’anno scorso a Wimbledon, dove infatti la tennista italiana era uscita già al primo turno. Questo vuol dire che di fatto è come se Jasmine Paolini ripartisse da quota 4218, ai quali aggiungere quelli che ha guadagnato in queste due settimane. Con la finale in tasca, sono 1300 punti assicurati, grazie ai quali Jasmine Paolini guadagna due posizioni e sale al numero 5 con 5518 punti.

RANKING WTA, QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JASMINE PAOLINI? SE VINCESSE WIMBLEDON 2024…

Jasmine Paolini ha infatti superato la statunitense Jessica Pegula e la ceca Marketa Vondrousova, garantendosi così matematicamente l’accesso nella top 5 del ranking Wta. A questo punto però potremmo chiederci: perché in caso di vittoria Jasmine Paolini non guadagnerà altre posizioni? Il successo a Wimbledon 2024, come in tutti i tornei dello Slam, garantisce 2000 punti, quindi ulteriori 700 in più rispetto a quelli che la lucchese ha in tasca in qualità di finalista, motivo per cui in caso di trionfo oggi pomeriggio arriverebbe a quota 6218 punti.

Tuttavia, la posizione numero 4 è della kazaka Elena Rybakina, che lunedì si troverà a 6376 punti, quindi irraggiungibile da Jasmine Paolini anche in caso di successo a Wimbledon 2024. Ancora più lontane le top 3: Aryna Sabalenka ha 7061 punti, Coco Gauff 8173 e Iga Swiatek addirittura 11285, sempre saldissima alla posizione numero 1 del ranking Wta. Per tutti questi motivi, siamo già certi di una cosa: Jasmine Paolini guadagna due posizioni grazie a Wimbledon 2024 e lunedì sarà alla posizione numero 5 del mondo, ma naturalmente sarebbe molto più bello festeggiare con il trionfo a Londra, un’impresa che resterebbe nella storia molto più di qualsiasi posizione in classifica.











