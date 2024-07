DIRETTA PAOLINI VEKIC/ Video streaming tv: tre precedenti, Jasmine in vantaggio (Wimbledon 2024, 11 luglio)

DIRETTA PAOLINI VEKIC: I TESTA A TESTA

Siamo quasi arrivati alla diretta di Paolini Vekic, ma per introdurci al meglio alla semifinale di Wimbledon 2024 dobbiamo anche citare i precedenti tra le due giocatrici. Ne troviamo tre, con Jasmine Paolini in vantaggio 2-1: due di questi incroci non sono troppo recenti, si parla di tre anni fa e per di più il primo era arrivato nelle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati, il che la dice lunga sul grande percorso che la lucchese ha avuto ma anche sul modo in cui Donna Vekic, cinque anni fa nelle prime venti del ranking Wta, sia riuscita a tornare sulla breccia, tanto che da allora le due sono in semifinale a Wimbledon 2024.

Quel match lo aveva vinto la Paolini per 7-6 6-2; era stata invece netta l’affermazione della Vekic, poco dopo, nella semifinale di Courmayeur, torneo 250 di cui si è disputata solo quell’edizione. La croata aveva vinto 6-2 6-0 e poi si era presa il titolo con la finale contro Clara Tauson; il terzo match tra queste due giocatrici risale invece al Canadian Open dello scorso anno, precisamente a Montréal, con la vittoria della Paolini per 7-6 6-2. Per la prima volta Paolini e Vekic si affrontano sull’erba e lo fanno nello straordinario contesto della semifinale di Wimbledon 2024, speriamo che l’azzurra sia pronta a replicare il suo percorso al Roland Garros… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PAOLINI VEKIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2024

Naturalmente la diretta tv di Paolini Vekic sarà riservata agli abbonati della televisione satellitare, perché abbiamo imparato in questi giorni che Wimbledon 2024 viene trasmesso da questa emittente: i due canali di riferimento saranno come sempre Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder, con ampi approfondimenti prima e dopo la semifinale femminile. Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, sarà garantita l’alternativa della diretta streaming video senza costi aggiuntivi: vi basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi come PC, tablet e smartphone.

PAOLINI VEKIC: ALTRA FINALE IN ARRIVO?

Il momento in cui si potrebbe scrivere la storia a Wimbledon 2024 arriva oggi, giovedì 11 luglio: la diretta di Paolini Vekic rappresenta la semifinale femminile nella parte bassa del tabellone, e la possibilità che per la prima volta di sempre una giocatrice italiana arrivi alla finale dei Championships. Jasmine Paolini continua a stupire: martedì ha demolito Emma Navarro con cui aveva sempre perso, è evidente che la lucchese si trovi in un momento in carriera in cui è riuscita a fare il grande salto e adesso giustamente se la gode, già sicura che da lunedì sarà addirittura la numero 5 del ranking Wta a conferma di come le cose stiano girando alla grande.

La sua avversaria in semifinale sarà Donna Vekic: anche lei nata nel 1996, la croata aveva già raggiunto i quarti in uno Slam e anche a Wimbledon, ma due giorni fa ha fatto il passo in più con la rimonta sulla sorprendente Lulu Sun, regalandosi un grande traguardo. Vada come vada, la diretta di Paolini Vekic regalerà la prima finale ai Championships a una delle due; la differenza è che la Paolini l’ultimo atto di un Major lo ha già giocato e giusto il mese scorso, al Roland Garros. Ripetersi in campo femminile non è mai facile: l’azzurra è ad un match di distanza dal farlo, qualcosa di realmente incredibile.

DIRETTA PAOLINI VEKIC: LA LUCCHESE È FAVORITA

È giusto e lecito dire che nella diretta di Paolini Vekic sia la lucchese a partire favorita: un po’ per il ranking (la croata con la semifinale a Wimbledon 2024 è salita al ventesimo posto) ma soprattutto per la condizione del momento, perché come detto la nostra Paolini, che prima di questa stagione non era mai andata oltre il secondo turno negli Slam, ha già raggiunto una splendida finale al Roland Garros e lungo il percorso parigino aveva eliminato anche Elena Rybakina, una delle giocatrici più forti al mondo in questo periodo.

Jasmine insomma sogna in grande stile: si è presentata a Wimbledon 2024 e ha sbaragliato ancora una volta la concorrenza. La vittoria sulla nemesi Emma Navarro, con cui era 0-3 nei precedenti, è scintillante anche perché la newyorkese veniva dal successo senza fronzoli sulla numero 2 Coco Gauff; ancora una volta la Paolini ha mostrato di essere in un momento fatato nel quale le riesce tutto, il ranking raggiunto è una conseguenza ma ora le manca qualche passo per la gloria vera, ovvero vincere il primo Slam in carriera e farlo a Wimbledon 2024, nel posto più speciale di tutti. Manca poco anche alla diretta di Paolini Vekic, staremo a vedere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA