Raoul Bova è un noto attore italiano che interverrà come ospite nella trasmissione Domenica In. Parliamo di un volto noto della tv e del cinema italiano che abbiamo imparato ad ammirare in diversi ruoli; andiamo a conoscere meglio chi è Raoul Bova, curiosità sulla sua vita privata e come è cominciata la sua carriera.

Raoul Bova nasce a Roma il 14 Agosto 1973 e debutta nel film ‘Mutande Pazze’. Subito dopo – neanche dodici mesi dal suo esordio – Carlo Vanzina lo vuole come protagonista nel film Piccolo Grande Amore e subito Raoul attira grande interesse. Oltre a essere di grande avvenenza Raoul è bravo a interpretare diversi ruoli, nel 1995 si fa notare nel film Palermo Milano – Solo Andata, un film che lo esalta anche a livello internazionale.

Raoul si differenzia tra commedia, film romantici e genere poliziesco che lo esalta in film come La lupa, la piovra 8 e 9 e il film Ultimo, incentrato sulla storia del poliziotto che arrestò Totò Riina. Anche in questo ruolo Raoul esprime tutta la sua bravura e si può notare che la sua cinematografia è immensa. Negli anni ha avuto vari premi e il numero dei fan dell’attore sono davvero in costante aumento.

E pensare che a inizio carriera il ragazzo aveva ben altre ambizioni. Come raccontato pochi mesi fa ai microfoni Ansa – durante il Festival del Cinema della Basilicata – Raoul Bova ha raccontato che voleva fare il nuotatore, ma lo sport gli dava troppe pressioni: “Il destino che avevo progettato (quello di campione di nuoto) si è infranto sotto le aspettative mie, di mio padre e del mio allenatore.

Invece Raoul ha intrapreso tutta un’altra carriera ed ha ottenuto un grande successo. Padre di origini calabresi, madre di origini campane, Raoul è sempre stato molto legato alle proprie radici e a sua sorella, come più volte ha raccontato. Per quel che riguarda la sua vita privata Raoul Bova ha avuto tre importanti storie nella sua vita.

A inizio carriera Raoul ha avuto un fidanzamento con l’attrice Romina Mondello, poi nel 2000 ha sposato la dottoressa veterinaria Chiara Giordano, una storia importante che gli ha dato due figli, Alessandro Leon e Francesco, nati ad un anno di distanza e ormai entrambi maggiorenni da tempo. Raoul ora vive una bella storia d’amore con l’attrice Rocio Munoz Morales, conosciuta nel set di un film. I due hanno un figlio, Luna nata nel 2015 e Alma nata invece nel 2018.