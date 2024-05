Raoul Bova, bacio hot sul set Emily in Paris 4/ L’attore paparazzato a Roma con Philippine Leroy-Beaulieu

Raoul Bova sul set di Emily in Paris scatta il bacio con l’attrice Philippine Leroy-Beaulieu

Raoul Bova è sul set di Emily in Paris 4, la celebre serie TV targata Netflix ed è qui che stato ripreso in un bacio appassionato con un’altra donna. Le immagini che arrivano dal nuovo progetto, la nuova stagione di Emily in Paris, sono riprese tra le pagine di Chi magazine e mostrano l’attore tra le strade di Roma insieme ad un’altra attrice, che non è Lily Collins, la protagonista della serie.

Chiara Giordano, chi è ex moglie di Raoul Bova/ Dal primo incontro alla separazione

Il bacio infuocato registrato sul set è dettato dal copione per il bel e bravo Raoul Bova. L’attore italiano è chiamato a baciare nelle nuove scene registrate Philippine Leroy-Beaulieu, l’attrice francese (nata a Roma) che nella serie copre il ruolo di Sylvie Grateau. Riprese che anticipano la messa in onda su Netflix di Emily in Paris 4 prevista da agosto 2024.

Matrimonio Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: proposta romantica in arrivo?/ Lei: "Vediamo..."

Raoul Bova e Philippine Leroy-Beaulieu paparazzati a Roma per le riprese della serie Netflix

Quindi, tra le immagini “compromettenti” del bacio che fa ora discutere sul conto dell’attore dallo sguardo di ghiaccio, appare una 61enne Philippine in una perfetta forma fisica. L’attrice, immortalata sul set dai paparazzi, é in abitino fasciante nero e con il Raoul nazionale i due girano per le vie del centro della Capitale con tanto di gesti romantici tra loro. I due attori si tengono per mano, entrando nel vivo dei ruoli previsti per loro dallo script di Emily in Paris 4.

SCUSATE SE ESISTO OGGI 24 APRILE 2024, RAI 1/ Curiosità, trama e cast, film con Raoul Bova e Paola Cortellesi

E c’é chi in reaction alle immagini del momento, nel web, proprio stenta a credere che l’affinità tra i due attori sia il solo frutto di una spiccata complicità artistica. Raoul Bova, in barba alle illazioni, è legato da anni alla compagna Rocío Muñoz Morales, mamma anche delle loro figlie Luna e Alma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA