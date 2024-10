L’attore Raoul Bova sarà uno dei protagonisti della puntata di Domenica In, in onda il 13 Ottobre 2024. Un attore molto amato dal pubblico, dai tempi del poliziotto Ultimo fino al recente approdo a Don Matteo dove interpreta Don Massimo e c’è molta curiosità anche sulla sua vita privata.

Attualmente il noto attore sta insieme all’attrice spagnola Rocio Munoz Moralez, ma in passato è stato legato e sposato per molti anni con Chiara Giordano, donna molto importante nella vita di Raoul. I due hanno due figli, Alessandro Leon e Francesco, e un legame che è durato per oltre 16 anni. Chiara è una dottoressa laureata in veterinaria ed anche una produttrice cinematografica, ruolo che ha deciso di seguire per stare vicino al lavoro del marito. Una storia intensa con i due che si sono supportati sia nella vita che dal punto di vista lavorativo.

La coppia si è conosciuta nel 1997 e sono giunti al matrimonio tre anni dopo, in quello stesso anno è nato Alessandro Leon. Per diversi anni sono apparsi molto felici, ma poi è esplosa la crisi e nel 2013 è arrivato il divorzio. Chiara ha sofferto molto per la separazione ed ha faticato a parlarne apertamente.

Raoul Bova e il vero motivo dal divorzio con Chiara Giordano

Chiara Giordano è la figlia del noto avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace. Per anni la coppia è apparsa più innamorata che mai e Chiara – in un’intervista ai microfoni di Repubblica – ha parlato cosi del suo divorzio: “Come tutte le cose che finiscono è stato davvero molto doloroso per me”. In particolare la donna ha sottolineato: “Ho dovuto vivere tutto questo in pubblico e sono riuscita a fatica a ritrovare la forza dentro me stessa”.

Inizialmente si diceva che Raoul Bova avesse tradito la moglie con l’attuale compagna, ma non era questa la verità. L’uomo – per proteggere l’ex moglie e soprattutto i suoi figli – raccontò la sua verità ai microfoni del Maurizio Costanzo Show e dichiarò: “Sono stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Cosi ho preferito non avere storie parallele”. Bova ha proseguito confermando che il problema non era il gesto ma il non provare più amore.

Un sentimento che si era spento e che Raoul ha riscoperto poi dopo con Rocio. I rapporti tra Raoul Bova e l’ex moglie Chiara Giordano sono rimasti comunque abbastanza buoni, soprattutto per i due amati figli. La donna vive adesso una nuova relazione, legata al produttore di danza Andrea Evangelista.

