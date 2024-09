Tenera uscita in famiglia per Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales, ovviamente in compagnia delle figlie Luna e Alma. Un pomeriggio raccontato dal settimanale Chi caratterizzato da una piacevole sorpresa per le piccole di casa; insieme hanno deciso di adottare due teneri chihuahua, due cagnolini che allargano la famiglia e che si aggiungono agli altri cagnolini già adottati nel corso di questi anni.

L’adozione dei due cagnolini da parte di Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales conferma il buon cuore dei due attori, sempre attenti in questi anni nel dare una casa a tanti amici a quattro zampe privi di dimora a conferma del grande spirito animalista e all’insegna della solidarietà. Tante coccole per i cuccioli da parte delle figlie dell’attore, Luna e Alma, gioiose e sorridenti del vedere la famiglia allargarsi con due nuovi pelosetti.

Raoul Bova, la serenità in famiglia prima di tornare protagonista in teatro

Il focus di Chi si sofferma poi sul tempo speso in famiglia; non è la prima volta che Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales vengono ‘catturati’ in giornate di spensieratezza con le figlie Luna e Alma. Una consuetudine che, oltre gli impegni, è un collante necessario per la famiglia e dai sorrisi eloquenti si evince una meravigliosa serenità e gioia nel trascorrere quanto più tempo insieme. Prima tappa dal dentista, poi un pranzo insieme in compagnia della sorella di Raoul Bova, Tiziana, con il figlio Mattia.

L’ultima giornata in famiglia sarà sicuramente servita a Raoul Bova per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni professionali. Come racconta il settimanale Chi, dal prossimo 30 ottobre sarà al Nuovo Teatro Parioli per aprire la stagione con “Il nuotatore di Auschwitz” dove l’attore sarà appunto protagonista. Dunque, 10 giorni intensi di rappresentazione che sicuramente accoglieranno una gran numero di appassionati.