Raoul Bova/ La verità sulla “crisi” con Rocio Munoz Morales… (Verissimo)

Raoul Bova torna di nuovo ospite a Verissimo ma non in carne ed ossa, questo è certo, ma come protagonista di una delle interviste cult di quest’ultima edizione che sta ormai per concludersi. Mai come in questo periodo i fan dell’attore hanno avuto modo di vederlo su Canale5 e se fino a sabato scorso era in onda con le repliche di Come un Delfino, oggi tornerà con un’intervista in cui avrà modo di raccontarsi tra vita privata e lavoro. Intanto, però, nella “vita reale”, Raoul Bova continua a rimanere sulla cresta dell’onda del gossip e, in particolare, si è parlato molto di una presunta crisi con Rocio Munoz Morales. I due sono stati assenti sui social e alcune foto che li hanno ritratti in strada mostravano nervosismo e scontri, e poi? La coppia ha smentito più volte una presunta crisi e, proprio in quest’ultimo periodo, si è trincerata dietro il silenzio forse stanca di illazioni e bugie. La speranza che tutto vada avanti a gonfie vele, però, ha preso finalmente il sopravvento in questi ultimi giorni, proprio grazia a questa quarantena.

RITROVATA ARMONIA TRA RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES

Raoul Bova è apparso felice e contento al fianco di Rocio Munoz Morales e alle figlie Luna e Alma e i sorrisi di tutti non sono mancati e questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan. Raoul Bova non solo è felice di rimanere in casa con la sua bella Rocio ma proprio con lei ha deciso di sostenere la Croce Rossa Italiana promuovendo una raccolta fondi e scendendo in campo in prima persona scrivendo sui social: “Grazie per darci la possibilità di regalare un sorriso a chi ha bisogno”. Propri la Croce Rossa sembra che sarà al centro del prossimo lavoro di Raoul Bova che, appena possibile, tornerà ad occuparsi di tv e, in particolare, sembra che sia in lavorazione una fiction o miniserie per la tv dedicata proprio agli angeli della Croce Rossa che mai come in questo periodo hanno avuto un ruolo importante nella nostra vita aiutando dove c’era bisogno al di sopra di ogni timore e paura.

LA CROCE ROSSA NEL SUO PROSSIMO PROGETTO TELEVISIVO

Proprio all’Ansa, Raoul Bova ha spiegato: “Io davvero ammiro il lavoro di questi volontari che arrivano alla Cri per tanti motivi, e che nell’aiuto agli altri trovano una ragione importante, una missione oggi più che mai necessaria a tutti i livelli, dal semplice fondamentale abbraccio alle persone sole, agli aiuti sanitari”. La sua intenzione è quella di “raccontare la vita degli eroi del Covid-19”, gli stessi ai quali ha concesso l’utilizzo della sua Masseria in Puglia, il personale sanitario impegnato sul fronte: “Racconterò questi eroi delle emergenze, questi volontari di tutte le età dal cuore immenso, pronti ad aiutare. Una serie tv sulla Croce rossa italiana la studiavo da tempo, ora con il Coronavirus è diventato un progetto concreto già in avanzata fase di scrittura, pronti a girare appena si potrà”.



