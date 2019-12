Raoul Bova/ L’amore per Luna e Alma, ma le nozze con Rocio Munoz Morales… (La porta di sogni)

Raoul Bova torna in tv come ospite de La porta dei sogni. L’attore sarà protagonista della seconda puntata del programma che Mara Venier conduce in prima serata regalando una gioia ad uno dei protagonisti delle tante storie che saranno raccontate questa sera. Per Bova si tratta di un ritorno speciale in tv che arriva dopo la morte dell’adorata mamma. Le ultime settimane, infatti, non sono state facili per lui. Dopo aver perso il padre, lo scorso anno, Bova ha detto addio anche all’adorata mamma che, sui social, ha ricordato con il suo splendido sorriso. Per l’attore è stato, dunque, un Natale diverso e particolare anche se, a consolarlo e a tirargli su il morale ci hanno pensato le sue bambine, Luna e Alma, nate dal suo amore con Rocio Munoz Morales in cui in pochi credevano, ma che non solo dura, ma è sempre più forte.

Raoul Bova: “matrimonio con Rocio Munoz Morales? Arriverà al momento giusto”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Dopo essersi incontrati sul set del film “Immaturi, il viaggio”, si sono innamorati superando insieme tanto ostacoli e coronando il sentimento che li unisce con la nascita di due splendide bambine, Luna e Alma. I rumors, però, sul matrimonio, sono sempre attuali e, a tal proposito, in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F, l’attore ha dichiarato: “Arriverà al momento giusto e quando succederà stia certa che Rocío sarà la prima ad accorgersene”. La modella e attrice spagnola, oltre ad aver fatto breccia nel suo cuore per l’indiscutibile bellezza, lo ha conquistato anche con diverse qualità. “Parla con i fatti, non vuole convincere la gente a vederla in un certo modo, né giudica o si cura del giudizio altrui. È forte di quello in cui crede e di quello che siamo noi“, ha spiegato.

Raoul Bova: “50 anni? Ora perdo meno tempo”

Raoul Bova compirà 50 anni nel 2021. L’attore si sta avvicinando ad un traguardo importante, ma come ha raccontato al settimanale F, il tempo che passa non lo sente come un peso. “Anche se non esiste un’età specifica in cui diventi più maturo, quando ti avvicini ai 50 anni perdi meno tempo. La vita spesso ti toglie tanto ma non puoi permetterle di levarti la spensieratezza e soprattutto la curiosità. Trovo molto saggio riuscire a vivere sempre con la stessa onestà che si aveva a 15 anni”, ha spiegato. Con l’età è cambiato anche il modo di vivere l’amore: “Con l’età cambi, smussi gli angoli del carattere e diventi più rilassato, abbassi la guardia e permetti a chi ami di vederti senza sovrastrutture e di guardarti al di là della gelosia o della permalosità”, ha concluso.



