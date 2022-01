Rapiscono, violentano e uccidono una bimba di 5 anni/ Video choc, pedofili arrestati

Choc in Russia dove due uomini hanno rapito per strada una bimba di 5 anni per poi violentarla e ucciderla. E’ la tragica storia con protagonisti in negativo due pedofili, in seguito arrestati dalla polizia, raccontata nel dettaglio dal tabloid britannico Daily Mail. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento del rapimento, immagini tragiche in cui si vedono i due uomini trascinare via la piccola, mentre la stessa grida e urla, cercando di divincolarsi, e nel disinteresse generale.

Le persone che hanno assistito la scena avranno probabilmente pensato che si trattasse della figlia dei due, o magari avranno semplicemente voltato la testa dall’altra parte, fatto sta che alla fine i due sono riusciti a rapire la piccola e a violentarla. Veronika Nikolayeva, questo il nome della giovanissima vittima, stava giocando nel tardo pomeriggio nei pressi del complesso culturale dove lavorava la madre, in quel di Kostroma, città della Russia occidentale, a sud est di Mosca. Ad un certo punto due uomini a volto scoperto si sono avvicinati e l’hanno presa in braccio, rapendola.

DUE UOMINI RUSSI SONO STATI ARRESTATI PER AVER RAPITO, VIOLENTATO E UCCISO UNA BIMBA DI SOLI 5 ANNI: I DETTAGLI

Stando a quanto sottolineato dalla polizia, la bimba ha cercato di reagire, ma come detto sopra, nessuno ha mosso un dito, mentre la madre si è accorta solo ore dopo che la piccola fosse sparita, avvisando quindi le forze dell’ordine. I due uomini, nel frattempo, hanno portato la loro vittima in un ostello della zona, e l’hanno quindi violentata a ripetizione, per poi ammazzarla dopo averla colpita mortalmente con delle pugnalate.

Dopo di che hanno nascosto il corpo in un borsone, prima di essere arrestati. La polizia ha dovuto proteggere i due al momento dell’arresto in quanto la folla voleva linciarli. I due criminali e pedofili si chiamano Denis Gerasimov e Vadim Belyakov: il primo ha 44 anni ed era già stato arrestato per reati legato alla pedofilia mentre l’altro ha solo 24 anni.

