Raspadori al Napoli?/ Calciomercato news, ecco ultima l’offerta per il Sassuolo

Calciomercato news, ultima offerta per portare Giacomo Raspadori al Napoli

In questo agosto di calciomercato estivo non tramonta la possibilità di vedere Giacomo Raspadori al Napoli. Ceduto Petagna al Monza, i partenopei stanno provando a mettere le mani su Giovanni Simeone dell’Hellas Verona ma la trattativa con il Sassuolo prosegue per l’attaccante della Nazionale. E’ risaputo che i neroverdi chiedano almeno 35 milioni di euro per convincersi a lasciar partire Raspadori, cifra a cui il patron napoletano Aurelio De Laurentiis non sarebbe ancora arrivato.

CALCIOMERCATO SASSUOLO NEWS/ Carnevali: "Speriamo di chiudere presto per Raspadori"

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, il Napoli si sarebbe spinto a proporre 28 milioni di euro più 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili. L’intenzione dello stesso calciatore sarebbe quella di trasferirsi ai piedi del Vesuvio convinto che quella partenopea sia la piazza giusta in cui proseguire la sua carriera, oltre a godere della stima del tecnico Luciano Spalletti. Il Sassuolo ha invece fatto sapere di non essere interessato ad eventuali contropartite tecniche come Adam Ounas.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Sirigu sarà il nuovo portiere, Lo Celso sempre nel mirino

Calciomercato news, prosegue la trattativa per Raspadori al Napoli

L’operazione per portare Giacomo Raspadori al Napoli non si è ancora conclusa quindi ma i dirigenti partenopei proseguono il loro lavoro in questa fase del calciomercato estivo. Nel frattempo si pensa appunto anche ad altri ruoli come quello del portiere, dove piace sempre Keylor Navas del PSG che vorrebbe a sua volta mettere le mani su Fabian Ruiz.

LEGGI ANCHE:

Raspadori al Napoli?/ Calciomercato news, oggi possibili nuovi contatti col Sassuolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA