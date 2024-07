Che lavoro fa Raul di Temptation Island 2024? Nelle ultime ore se lo stanno chiedendo tutti dopo alcune dichiarazioni del ragazzo, che nel programma ha rivelato di guadagnare sei stipendi al mese. Una verità che nessuno si aspettava dal fidanzato di Martina De Ioannon, che a quanto pare mette via un bel gruzzoletto ogni mese. A rivelarci qual è il lavoro di Raul Dumitras – questo il suo nome e cognome – arrivano in soccorso Biccy e Fanpage, che insieme al sito Contra Ataque ci svelano che Raul è un imprenditore. Già nelle prime puntate, infatti, la sua fidanzata Martina si era lasciata scappare che Raul fosse abbastanza ricco grazie ai suoi cospicui guadagni, anche se purtroppo ancora non si sa in quali settori opera e quindi, qual è precisamente la professione che svolge.

Di certo, però, dai suoi social si può intuire che faccia una vita davvero agiata dati i numerosissimi viaggi in cui è costantemente impegnato. Chiaramente la sua affermazione davanti a tutto il pubblico di Temptation Island 2024 potrebbe essere stata solo un modo di dire per far capire di essere piuttosto ricco e di fare una vita da benestante. D’altro canto, la sua fidanzata Martina fa un lavoro diverso, anche se è a sua volta figlia di imprenditori: lavora “Da Dante”, un ristorante di famiglia importantissimo ed esclusivo in quel di Roma, frequentato da tanti VIP del calibro di Belen Rodriguez, Francesco Totti, Checco Zalone, Mahmood e Mauro Icardi.

Temptation Island 2024, Martina: “Non voglio convivere, è troppo geloso”

Per quanto riguarda il percorso di Raul e Martina a Temptation Island 2024, invece, non ci resta che aspettare l’ultima puntata in onda stasera 25 luglio 2024 su Canale 5, anche se ormai gli spoiler corrono velocissimi e qualche informazione sul post-reality è già trapelata. Vi ricordiamo che entrambi sono entrati nel programma perché lui è troppo geloso e lei troppo “menefreghista” nei suoi confronti. La loro relazione dura da 10 mesi e lui chiede da un po’ di passare ad una convivenza. Lei, invece, rifiuta per la paura di un’eccessiva possessività.

A parte il lavoro misterioso di Raul, Secondo le prime indiscrezioni su quello che è successo dopo Temptation Island 2024, Raul e Martina sarebbero stati tra le coppie ad essersi lasciate definitivamente dopo il falò. A rivelare il segreto è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha spifferato una chicca su Raul: l’uomo starebbe frequentando un’altra ragazza, la tentatrice Nicole e non Siriana Schifi, con la quale si era scambiato dolci effusioni per fare ingelosire Martina in un video al pinnettu. Corrono anche le segnalazioni su Martina: la giovane sarebbe stata beccata insieme a Carlo Marini anche fuori dal programma dopo essersi avvicinata a lui all’interno del villaggio. Anche lui, come Raul fa un lavoro che gli permette di guadagnare molto bene.