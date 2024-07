Chi è Siriana Schifi, la tentatrice che ha conquistato Raul a Temptation Island 2024

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island 2024, Raul Dumitru ha lasciato tutti senza parole, fidanzata compresa, per le immagini di un avvicinamento tanto repentino quanto inaspettato alla single Siriana Schifi. Nel video, il primo mostrato a Martina De Iaonnon nel pinnettu, Siriana e Raul sono vicinissimi, si scambiano abbracci, baci e carezze intime che lasciato la fidanzata sbigottita. Al punto che lei, così come molti telespettatori, trovano quasi la cosa artefatta, organizzata magari per far ingelosire Martina.

Dal suo canto quest’ultima è apparsa sempre più vicina al single Carlo Marini, motivo per il quale molti hanno ipotizzato che Raul potesse aver organizzato con Siriana una finzione per farla ingelosire. Eppure sembra proprio che le cose non stiano così.

Siriana Schifi e Raul vicini al bacio a Temptation Island 2024

Nel video che anticipa qualche immagine della nuova puntata di Temptation Island 2024, del 24 luglio, Siriana Schifi e Raul sono nuovamente vicini e sembra quasi si scambino anche un bacio vero e proprio. Immagini che, ancora una volta, verranno mostrate a Martina nel pinnettu e che scateneranno il suo totale sconcerto. “Ma così non va bene!”, tuonerà la ragazza, dicendo di non essersi mai spinta a tanto con il suo tentatore. Siriana Schifi, insomma, continua a farsi spazio a Temptation Island 2024, tanto che in sole due puntate è diventata una delle grandi protagoniste di questa edizione. C’è però chi la accusa di essere ‘finta’ e di fare tutto semplicemente per ottenere visibilità, lo stesso piano che, secondo alcuni utenti del web, avrebbe recentemente messo in scena anche nei confronti del calciatore Nicolò Zaniolo.