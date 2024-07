Alessia e Raul da Temptation Island 2024 al trono di Uomini e Donne?

C’è grande attesa per il ritorno di Uomini e Donne in onda su Canale 5 e, soprattutto, per le anticipazioni che sveleranno chi sono i nuovi tronisti del programma. Inutile dire che l’attenzione, al momento, è tutta sui protagonisti di Temptation Island 2024, tra i quali, secondo ultime indiscrezioni, potrebbero esserci i prossimi tronisti del dating show. Non è infatti una novità che i volti che più hanno catalizzato l’attenzione nel programma di Filippo Bisciglia abbiano una chance di trovare l’amore a Uomini e Donne.

Lo scorso anno Maria De Filippi aveva proposto il trono a Francesca Sorrentino dopo la rottura col fidanzato Manuel Maura. Lei però aveva rifiutato, in quanto ancora innamorata di lui (con cui è tornata insieme per poi lasciarsi nuovamente). La stessa proposta quest’anno potrebbe arrivare ad alcuni fidanzati che hanno lasciato Temptation Island 2024 da single e sono rimasti ad oggi tali.

Alessia e Raul a settembre a Uomini e Donne? L’indiscrezione

I nomi dei candidati sarebbero due: Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, e Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino. Entrambi hanno lasciato Temptation Island 2024 da single, mentre i rispettivi ex fidanzati starebbero frequentando uno dei single del rispettivo villaggio. Stando a quanto svelato da Lorenzo Pugnaloni, Alessia e Raul avrebbero effettivamente delle chance di diventare i nuovi tronisti di Uomini e Donne, soprattutto in virtù della simpatia e dell’apprezzamento che hanno riscosso nel pubblico di Canale 5. Sarà davvero così? Va detto che per Alessia si parla anche della possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello. Non resta che attendere conferme.