Valeria Liberati lancia pesanti accuse contro alcune coppie di Temptation Island 2024

In attesa della prossima edizione di Temptation Island 2024, il web continua a parlare di quella che si è appena conclusa, tra critiche e apprezzamenti. Anche ex volti del programma si sono espressi sui protagonisti dell’ultima edizione, come Valeria Liberati, una delle fidanzate dell’undicesima edizione del reality delle coppie.

C’è infatti chi le ha chiesto un’opinione su Temptation Island 2024, e Valeria Liberati è stata schietta e dura nel rispondere: “Non voglio fare nessuna polemica, ma è chiaro che c’è chi farebbe di tutto per salire in cima, alcuni arriverebbero a vendere la loro dignità pur di diventare famosi e apparire su tutte le testate giornalistiche. – ha ammesso, attaccando poi una coppia nello specifico – Alcune coppie di quest’anno hanno finto, una coppia si era già lasciata prima del programma e infatti sono usciti poi separati dal falò, parliamo di Alex e Vittoria.”

Temptation Island è finto? La risposta di Valeria Liberati

Valeria Liberati si è poi scagliata in particolare contro altre coppie di Temptation Island 2024, dichiarando: “Tante coppie mi sembrano false: Raul che piange disperato e poi ci prova anche con il palo della luce, Martina no comment, Lino e Maika lasciamo stare.” A salvarsi, secondo lei, sarebbe stata solo una coppia: quella di Siria e Matteo.

A chi infine le ha chiesto quanto di vero c’è in un reality come Temptation Island, Valeria ha svelato: “Bhe, tutto! – ha ammesso – Non ci sono copioni, è tutto reale e ti aiuta molto a livello di crescita personale. Però la redazione non può sapere se le coppie sono finte o se hanno creato un copione per fare hype all’interno del programma.”