Temptation Island 2024, Raul e Martina sono di nuovo insieme? Lui si sbilancia

Dopo la fine del viaggio nel sentimenti Raul Dumitras e Martina De Ioannon si sono lasciati. I due giovani romani hanno diviso le loro strade non senza risparmiarsi frecciatine reciproche. Nei giorni scorsi, poi, entrambi sono stati avvistati a Mykonos con amici in comune e sembrava che tra i due ci sia un riavvicinamento ma qual è la verità? Martina e Raul di Temptation Island 2024 sono ritornati insieme? A fare chiarezza nelle scorse ore ci ha pensato il 24enne che rispondendo a degli ask su Instagram ha chiarito la sua situazione sentimentale.

Senza sbilanciarsi troppo ha lasciato intendere di aver subìto un duro colpo nel reality di Canale5: “Sto bene, sono sereno, motivato. So ancora meglio cosa voglio e cosa devo raggiungere. Sono nel periodo che può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Non mi piace nulla di calcolato.” Tali dichiarazioni lasciano intendere che la rottura tra Raul e Martina sia definitiva. Il giovane poi sull’esperienza a Temptation Island 2024 ha ammesso: “Da questa esperienza ho imparato che bisogna ascoltarsi sempre. Che nel bene e nel male bisogna essere sempre se stessi, perché tanto la tua verità arriverà a chi deve arrivare. E poi di divertirsi, di ridere e di essere positivi sempre perché in giro è pieno di belle persone.”

Raul di Temptation Island 2024 confessa: “Gestire meglio la rabbia? Non voglio più arrabbiarmi”

La coppia formata da Raul e Martina a Temptation Island 2024 è stata una delle protagoniste assolute. Se inizialmente Raul è stato al centro delle critiche e delle accuse per il suo carattere fumantino, man mano che Martina De Ioannon si è avvicinata al suo tentatore Carlo Marini, i telespettatori hanno iniziato a ricredersi e sentirsi molto solidali nei confronti del giovane. Ed infine le sue lacrime al falò di confronto finale hanno fatto tenerezza a molti. Sulla sua gestione della rabbia, però, Raul deve lavorarci su e sui social ha confessato: “Io mi ritengo una persona forte, sensibile, lucida. Non cambierei nulla perché è stato tutto vero e spontaneo. Mi ha insegnato molto e quindi va super bene così. Se ho mai pensato di gestire meglio la rabbia? Io non voglio proprio arrabbiarmi. Troppo bella la vita. Basta circondarsi di tutto ciò che ci fa stare bene.”