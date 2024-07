Raul e Martina sempre più lontani, l’esperienza a Temptation è stata disastrosa

Anche la storia d’amore tra Raul e Martina rischia di essere arrivata al capolinea dopo l’avventura a Temptation Island 2024. In realtà per la coppia i problemi sono iniziati molto prima del loro arrivo sull’isola e nel corso di queste settimane abbiamo visto come le distanze e le incomprensioni tra i due fidanzati siano aumentate a dismisura. Martina, poco dopo aver messo piedi nel villaggio delle fidanzate, ha sparato a zero sul compagno, avvicinandosi in men che non si dica al single Carlo.

La reazione di Raul non è stata certo equilibrata: durante uno dei falò, ha pianto vedendo un filmato in cui Martina si avvicinava sempre di più al tentatore. Con il passare dei giorni poi il ragazzo ha sorpreso tutti cambiando direzione e avvicinandosi alla single Siriana, lasciando di sasso Martina. Quest’ultima, però, ha iniziato a pensare che fosse tutto un “gioco” e che non ci fosse alcun feeling tra Raul e la tentatrice.

Verso il falò di confronto tra Raul e Martina: lui ha un altro sfogo choc!

Ora, Raul e Martina si avvicinano al falò di confronto con il nervosismo alle stelle e una tensione che potrebbe portare a sviluppi imprevisti. Si preannuncia un faccia a faccia senza esclusioni di colpi, con tanti nodi da sciogliere ed una decisione cruciale da prendere sul loro futuro insieme: uscire da Temptation Island 2024 da single o da fidanzati?

La decisione è ormai imminente, come d’altronde anticipano le immagini della puntata in onda questa sera 24 luglio 2024, che mostrano Raul gettare in aria una sedia del villaggio dopo aver visto un nuovo video di Martina con Carlo. Come per altre coppie, anche su Martina e Raul circolano rumors che vedono i due fidanzati sempre più lontani dopo il programma, ma è ancora presto per sbilanciarsi. Non resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa accadrà…