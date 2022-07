Ravanello pallido/ Su Rete 4 il film con Luciana Littizzetto protagonista

Ravanello pallido, film di rete 4 diretto da Fabio Bonifacci

Ravanello pallido andrà in onda oggi, sabato 2 luglio, su Rete 4 a partire dalle ore 23.35. Il film comico del 2001 è diretto da Gianni Costantino, regista e direttore di casting italiano. Il soggetto del film è di Fabio Bonifacci; la sceneggiatura di Fabio Bonifacci e Luciana Littizzetto; il produttore è Beppe Caschetto; la fotografia di Italo Petriccione; il montaggio di Paolo Marzoni; le musiche di Manuel Agnelli, Luigi De Gaspari, The Wall Papers e la scenografia di Leonardo Scarpa.

Matrimonio alle Bahamas, Rete 4/ Trama e cast del film con Massimo Boldi

Protagonista indiscussa di Ravanello pallido è Luciana Littizzetto, comica, attrice, conduttrice, cabarettista, doppiatrice italiana. Agli inizi degli anni Novanta comincia a esibirsi nei locali con i suoi spettacoli di cabaret e doppia alcuni personaggi di soap e telenovele. Al cinema, recita in svariati film come da Tre uomini e una gamba a E allora mambo!; da La grande prugna a Tandem. Lavora anche in radio ed è autrice di alcuni libri.

Transformers 3/ Su Italia 1 il film con Shia LeBeouf, Megan Fox e John Turturro

Ad affiancare Luciana Littizzetto c’è Massimo Venturiello, attore italiano, che esordisce in teatro con Tito Andronico. Segue una carriera anche in televisione, dove recita in diverse serie TV, quali Distretto di Polizia 6, Il capo dei capi, Intelligence, Il sistema.

Ravanello pallido, la trama del film: sfruttata e…

Ravanello pallido ha per protagonista Gemma Mirtilli, impiegata di un’agenzia di soubrette, piuttosto bruttina e sfruttata dalle attrici e dalle richieste del capo Claudio Pignatti. Ha un fidanzato, Pietro, che la snobba per il biliardo e la pallanuoto. L’unico amico che ha è il parrucchiere omosessuale Callisto, che un giorno la convince a cambiare look, tingendosi i capelli color ravanello pallido. La vita di Gemma cambia quando Seafino Pace, ex proprietario dell’agenzia in cui lavora, minaccia Claudio di denunciarlo alla polizia, grazie a delle prove che lo incriminerebbero.

Il ritorno di un amore/ Su Canale 5 il film con Riley Voelkel

Serafino inoltre vendere ai mass media l’immagine di Gala, ossia una nuova star. In realtà questa donna non esiste. Nel corso della conferenza stampa in cui Claudio deve ammettere l’inesistenza di Gala e scomparire dal mondo dello spettacolo, accade che i giornalisti credano che la nuova stella sia Gemma.

Claudio sfrutta la situazione e Gemma/Gala diventa una diva, nonostante la sua iniziale reticenza. La donna comincia a lavorare in televisione, a scattare foto osè e a sentirsi amata e apprezzata dagli altri. Ma a un certo punto accade qualcosa che mette a rischio l’ascesa di Gala. Come andrà a finire?

Il video del trailer di Ravanello pallido













© RIPRODUZIONE RISERVATA