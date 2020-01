Raz Degan/ “Donne? Sono molto discreto nel mio trullo…” (Vieni da me)

Raz Degan apre la cassettiera di “Vieni da me” per raccontarsi tra carriera e vita privata. Si parte però dalla sua collaborazione con Unhcr (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati). «I bambini sono il futuro di questo pianeta. Abbiamo bisogno di leader importanti. Possono venire da posti inimmaginabili, come i posti di guerra». Poi l’ex modello israeliano parla dei suoi inizi: «Rimasi bloccato in metro a Parigi e feci tardi per il provino della pubblicità che mi ha reso poi famoso. Quando sono arrivato ero l’ultimo. Niente avviene per caso». E per festeggiare i suoi 25 anni di carriera ha realizzato un cortometraggio. «Tutto è partito da un sogno. Ero un bambino fortunato, perché potevo sognare. Per questo sono qui: noi siamo fortunati e possiamo aiutare un bambino a entrare a scuola e cominciare a sognare». Quando lui era piccolo sognava di viaggiare, ma «ogni sogno deve partire dalla realtà». Lui infatti era barista prima di diventare famoso.

RAZ DEGAN A VIENI DA ME: TRA UNHCR E PUGLIA

«Ho lottato per il mio sogno, non arriva tutto veloce. Bisogna lavorare e coltivare il desiderio», racconta Raz Degan da Caterina Balivo. Con lei ha fatto una piccola gaffe: ha provato a usare lo shaker che aveva trovato nel cassetto, ma è volato a terra. «Si vede che non faccio un cocktail da ottant’anni». Ma Raz Degan insiste sul viaggio in Niger con Unhcr: «Volevo vedere come venivano spesi i soldi. Quando tocchi la realtà è diverso che vederla dal divano. Mi ha toccato dentro». Da amante della fotografia, ha ripreso quello che ha visto. «Abbiamo una coscienza. Quei bambini non hanno fatto nulla per trovarsi in quella condizione, sono solo nati nel posto sbagliato». Alessandra Morelli, responsabile Unhcr in Niger, in un videomessaggio lo ha ringraziato per il lavoro che sta svolgendo al loro fianco. «Il terrorismo se la prende con i più deboli. Brucia gli ospedali, le scuole… Raz ti aspettiamo, qua non si molla». Nei cassetti trova poi un trullo, simile a quello che ha comprato in Puglia: «Bisogna avere un punto di riferimento, una casa. Io sono un vagabondo, quindi stabilizzarmi è difficile per me. Amore? Sono molto discreto nel mio trulletto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA