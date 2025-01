Raz Degan: “Non tutti hanno capito il valore delle mie scelte…”

Sono sempre intense le interviste di Raz Degan, condite da argomenti che superano i consueti clichè e che grazie alle parole dell’attore si elevano a messaggi di grande importanza. Ospite oggi a Da noi a ruota libera si è cimentato in un simpatico gioco che ha però dato modo di liberare ragionamenti particolarmente profondi. Come a creare titoli di giornale, Raz Degan si è raccontato al pubblico in maniera più che trasparente. “Di me cosa non si è ancora capito? Alcune scelte che ho fatto per la qualità di vita che ricerco, come l’amore per la terra che considero qualcosa di ancora più importante di me. Cerco di essere attivo nei confronti dell’ambiente ma faccio anche tanti documentari, sono pronto a morire con la camera in mano, vado nei posti più reconditi del mondo per raccontare delle storie che possano essere di ispirazione per le generazioni”. L’attore ha poi aggiunto: “Il personaggio che mi ha ispirato di più? Sono fortunato ad aver sempre viaggiato, le mie ispirazioni sono quei personaggi anonimi che forse non incontrerai più e che non hanno i mezzi per veicolare ciò che hanno da dire”.

Raz Degan, chi è/ Il ritorno in Tv, l'amore con Paola Barale e la partecipazione all'Isola "solo per soldi"

Raz Degan a Da noi a ruota libera: “Lo ‘showbiz’ è un’arma a doppio taglio…”

I racconti si fanno intimi e anche toccanti quando Raz Degan passa a parlare della sua vita privata e dei suoi affetti più cari. “Il mio rapporto attuale con i genitori? Sempre più preziosi, la bussola della vita; diventano sempre più preziosi per il tempo sempre più limitato a disposizione da vivere con loro. Ora è il momento di apprezzare tutto ciò che mi hanno dato nella vita”.

Chi è Cindy Stuart, compagna di Raz Degan: “Con lei un nuovo capitolo”/ “Il nostro primo incontro…”

Inevitabile anche un riferimento alla sua carriera e al ritorno sul set con la fiction ‘A un passo dal cielo’. “Rapporto con lo showbiz? Un’arma a doppio taglio, negli ultimi 15 anni sono più dietro la camera; quando sei protagonista sul set il risultato non sempre dipende da te, non hai pieno controllo. Mi piacerebbe lasciare dietro di me anche prodotti dove ho dato davvero la mia anima per condividere un messaggio”. Raz Degan ha poi aggiunto: “Adesso sono tornato a recitare e non pensavo di tornare a recitare, mi ha spinto anche la mia compagna ad accettare dopo aver letto il copione”.