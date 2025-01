A dispetto della notorietà più o meno ampia, non tutti gli uomini e donne di spettacolo decidono di mettere in vetrina le fattezze della proprio vita privata. In questa linea si colloca una vera e propria icona, Raz Degan, che da qualche anno vive un’intensa storia d’amore con la compagna Cindy Stuart ma che protegge dagli occhi indiscreti della cronaca rosa e del mondo del gossip.

Raz Degan, chi è: infanzia, carriera: “Camminare a 6 anni a Broadway…”/ “Con la fama andai in crisi”

In rare occasioni, Raz Degan ha avuto modo di raccontare la bellezza del suo rapporto con la compagna Cindy Stuart, partendo anche dalla casualità del primo incontro. L’attore si trovava a Bali per far visita alla sua famiglia e, proprio lì, incrociò per la prima volta lo sguardo della sua attuale dolce metà: “Da lì abbiamo iniziato a girare il mondo insieme”. Una liaison che, nell’essenza dei viaggi, ha trovato un baricentro speciale: “Lei ha la forza di girare il mondo con me” – raccontava l’attore a Verissimo – “Anche negli angoli più remoti”.

Paola Barale: "Raz Degan? Perdonai il tradimento"/ "Ecco quanto guadagnavo da sosia di Madonna"

Cindy Stuart, compagna di Raz Degan: “Viaggi avventurosi insieme, ma anche…”

Proprio in un’intervista di alcuni mesi fa a Verissimo abbiamo avuto modo di conoscere per la prima volta Cindy Stuart, compagna di Raz Degan. Fu proprio lui ad annunciare la sua decisione, in controtendenza con la sua attitudine molto discreta e attenta nel proteggere le dinamiche della sua vita privata. “Le cose belle vanno protette… Oggi, apro un nuovo capitolo condividendo questa parte della mia vita”. Per l’occasione, la compagna di Raz Degan decise così di offrire al pubblico televisivo il suo personale racconto della love story con l’attore: “E’ un uomo di grandi contrasti; a volte è attento e protettivo, altre volte molto egoista” – raccontava Cindy Stuart a Verissimo – “Passiamo da viaggi avventurosi alla quiete di casa”.