Razzo cinese in caduta: allerta Italia/ Video: 9 regioni Centro-Sud in zona impatto

È previsto alle 4:52 di domenica 9 maggio il rientro nell’atmosfera del secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B. L’orario, seppur abbia un margine di incertezza di sei ore, è stato aggiornato dal Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad). Inizialmente il margine di incertezza era di nove ore, ma si è ridotto. Resta in ogni caso troppo ampio per stabilire dove avverrà il rientro. Per ora l’Italia centro-meridionale rientra nella vasta zona su cui potrebbe avvenire il rientro. Sono 9 le regioni del Centro-Sud che si trovano nella zona potenziale dell’impatto: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma ne fanno parte anche Africa, Asia meridionale, Oceano Pacifico, Australia, parte del Nord America, America centrale e parte del Sud America. Sono comunque previsti nuovi calcoli nelle prossime ore che potrebbero ridurre ulteriormente quel margine di incertezza sul tempo e il luogo del rientro.

Per gli esperti il rischio che un detrito del secondo stadio del razzo cinese cada in Italia è remoto. Ai timori si aggiungono le dichiarazioni dal Pentagono che hanno aggiunto incertezza: «La traiettoria è seguita dallo US Space Command, abbiamo la capacità di fare molte cose, ma non c’è un piano per abbatterlo». Le previsioni di rientro sono soggette a continui aggiornamenti perché legate al comportamento del razzo stesso e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta, oltre che a quelli legati all’attività solare.

“RISCHIO PER ITALIA MOLTO BASSO, MA NON ESCLUDIBILE”

L’altro problema è dettato dal fatto che per questo razzo si tratta di un rientro incontrollato. Questo vuol dire che i tecnici cinesi non possono dirigere il residuato del razzo cinese verso una zona particolare. Lo stadio del razzo, alto 30 metri con diametro di 5 metri, pesava 18 tonnellate al lancio, ma quel che resta si disintegrerà con l’impatto con l’atmosfera, quindi gran parte brucerà. C’è però comunque la possibilità che qualche frammento di metallo, realizzato per resistere alle alte temperature, sopravviva. L’ipotesi della “pioggia” di detriti è stata indicata anche dagli analisti di Aerospace Corporation, che includono anche l’Italia meridionale. Dunque, è impossibile prevedere il punto del potenziale impatto, intanto il detrito spaziale viaggia a 18mila miglia all’ora. Anche il momento cruciale è incerto. La Protezione civile italiana ritiene che il rischio per i territori a Sud di Napoli è «molto basso, ma non escludibile». Si susseguono comunque le riunioni del Comitato esecutivo per circoscrivere l’area di eventuale emergenza. Nel frattempo montano le polemiche sulla Cina che corre all’esplorazione dell’universo, ma si conferma recidiva nel mancato controllo dei detriti spaziali.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

In virtù delle informazioni rese disponibili dalla comunità scientifica, sono state fornite alcune indicazioni utili alla popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di auto protezione. Pur essendo poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che quindi sono più sicuri rispetto ai luoghi aperti, si consiglia di stare lontani dalle finestre e porte vetrate. I frammenti, come riportato da RaiNews, potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti, così rappresentando anche pericolo per le persone. All’interno degli edifici i posti più sicuri per la loro struttura sono, per gli edifici in muratura, sotto le volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri portanti, per gli edifici in cemento armato, in vicinanza delle colonne e delle pareti. Infine, si consiglia di non toccare alcun frammento, mantenendosi a distanza.





